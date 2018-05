VERÖFFENTLICHUNG » 11.05.2018

Ein spannendes Konzept hat sich John „Cougar“ Mellencamp da einfallen lassen. „Plain Spoken: From The Chicago Theatre“ ist kein normales Livealbum und kein normaler Konzertfilm. Idee dahinter ist es, das Konzert mit Mellencamps gesprochenem Audio-Kommentar zu verfolgen. Wie er selbst sagt: “Try to keep it as plain spoken as possible…” – einfach ausgedrückt!

Der Film ist eine von John Mellencamp selbst gesprochene, musikalische Reise und erfasst nicht nur den Sound, sondern auch die Seele des Künstlers. „Plain Spoken“ durchbricht die Grenzen eines normalen Konzertfilms oder einer Dokumentation und verbindet extrem persönliche gesprochene Passagen mit Liveaufnahmen mit der kompletten Band im historischen Chicago Theatre, circa 400 Kilometer entfernt von seiner Heimat Indiana. Er erzählt von seiner Kindheit im mittleren Westen der USA, den Hürden und Triumphen seiner Karriere und seinem Blick auf die Welt. Die Musik begleitet und unterstützt seine Geschichten. Das Ergebnis erfasst die Essenz, den Kern von John Mellencamp, und überträgt alles, was diesen Mann ausmacht, auf den Bildschirm.

Mir gefällt dieses Konzept ausgesprochen gut. Selten hat man so viel über einen Musiker erfahren. Und Mellencamp hat wahrlich einiges zu erzählen. Mit 19 wurde er zum ersten Mal Vater, mit 37 zum ersten Mal Großvater. Im Laufe seiner über 35-jährigen und durchaus steinigen Karriere wurde John Mellencamp vom Popstar zu einem der angesehensten Songwriter einer ganzen Generation. Er ist Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, erhielt den The Souls of the People-John Steinbeck-Award und wird am 14. Juni 2018 auch in die Songwriters Hall of Fame eingeführt – und das ist nur eine kleine Auswahl seiner vielen renommierten Auszeichnungen. Er hatte in den USA insgesamt 22 Top 40-Hits. Zwischenzeitlich hat ein Herzinfarkt seine Karriere eingeschränkt und ihn zum überzeugten Vegetarier gemacht.

Wer übrigens mehr auf die Musik steht (oder nach einmaligem Hören genug vom Kommentar hat), kann den Kommentar im Hauptmenü ausblenden und das Konzert pur genießen. Auf der Setliste standen einige der beliebtesten Songs aus Mellencamps fantastischem Katalog, wie zum Beispiel “Small Town”, “Minutes To Memories”, “Pop Singer”, “Cherry Bomb”, “Longest Days”, “Authority Song” oder “Pink Houses”, sowie Titel von seinem letzten Album „Sad Clowns And Hillbillies“ und eine Special Guest- Performance von Carlene Carter.

Abgerundet wird das Set mit zwei Silberlingen außerdem von einer CD mit Konzertaufnahmen. Ein feiner Release für Fans und Neueinsteiger.

