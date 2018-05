VERÖFFENTLICHUNG » 11.05.2018

Schon länger hat man nichts Neues mehr von Loreena McKennitt gehört, und selbst die Veröffentlichung ihres Best-Of Albums liegt bereits 4 Jahre zurück. Die erfolgreiche kanadische Musikerin hat sich aber keinesfalls schon zur Ruhe gesetzt, sondern war immer wieder auf Tour und auch privat viel unterwegs. Im letzten Jahr hat sie dann wieder den Weg ins Studio gefunden und präsentiert mit „Lost Souls“ nun ihr aktuelles Album.

Loreena versammelt auf „Lost Souls“ Songs, die teilweise schon vor vielen Jahren entstanden sind, aber bisher nie veröffentlicht wurden. Und so erhält auch der Albumtitel seinen tieferen Sinn: All diese Stücke sind wie verlorene Seelen, die nun hier eine Heimat finden. Dabei wirkt das Ergebnis keinesfalls wie eine beliebige Zusammenstellung, sondern der Musikern gelingt es wieder einmal, ein wunderbar stimmiges Album zu schaffen, getragen von ihrem eigenen unverwechselbaren Sound, in dem man sich als Hörer sofort zu Hause fühlt.

Der Opener „Spanisch Guitars and Night Plazas“ entführt uns in die entspannte Atmosphäre eines Mittelmeer-Urlaubes, während uns „Ages Past, Ages Hence“ tief in unserer Geschichte verankert. „A Hundred Wishes“ ist ein erstaunlich modern arrangierter Rückblick auf gemeinsam verbrachte schöne Zeiten und gehört zu meinen persönlichen Favoriten. Inhaltlich besonders ergreifend ist „Breaking of The Sword“, das Klagelied einer Soldatenmutter. Mit „The Ballad of the Fox Hunter“ und „La belle Dame Sans Merci“ präsentiert uns Loreena zwei gelungene Gedichtvertonungen, und zwischendurch gibt es mit dem traditionellen keltischen Titel „Manx Ayre“ und dem orientalisch angehauchten „Sun, Moon and Stars“ zwei spannende Instrumentalstücke. Abgerundet wird das Album durch den ruhigen und nachdenklichen Titelsong „Lost Souls“, der letztendlich doch hoffnungsvoll stimmt.

Stimmig wie die Zusammenstellung der Stücke ist auch die Aufmachung: „Lost Soul“ ist als kleines Booklet im CD-Format gestaltet, das alle Lyrics und persönliche Kommentare von Loreena zu jedem Songs enthält. Insgesamt erfüllt die Künstlerin damit alle Erwartungen, die man an ein neues Album von ihr haben kann, und „Lost Souls“ wird ihre Fans sicher begeistern.

