Als Frontsängerin und Songwriterin der niederländischen Symphonic-Metal-Band Within Temptation ist Sharon den Adel bereits seit über 20 Jahren im Musikbusiness aktiv. Mit „My Indigo“ veröffentlicht sie nun erstmals ein Solo-Album.

„My Indigo“ ist Ergebnis einer herausfordernden und schwierigen Phase in Sharon Leben, in der ihr die Inspiration und Motivation für neue Stücke für ihre Band fehlte. Sie begann schließlich, nur für sich selbst zu schreiben und merkte, dass dies der Weg aus der Krise war. So entstanden zehn sehr persönliche und musikalisch spannende Songs. Zentrum und Ausgangspunkt ist der Titelsong „My Indigo“, der von bedingungsloser Liebe erzählt und mit seinen ruhig fließenden Strophen und dem rhythmischen Refrain auch die musikalische Grundstimmung vorgibt.

Im Vergleich zur Musik von Within Temptation sind die Solo-Titel von Sharon deutlich eingängiger und poppiger, jedoch immer noch sehr atmosphärisch. Da verleiht etwa eine jazzige Trompete dem intensiven „Crash and Burn“ besondere Tiefe, und in „Black Velvet Sun“ und „Indian Summer“ tauchen immer wieder kleine zauberhafte Geigen-Motive auf. Der Abschlusstitel „Where Is My Love“ steigert sich gar zu einem schwermütigen Rock-Epos.

Natürlich lebt das Album auch durch Sharons unverwechselbaren klaren, ausdrucksstarken Gesang. Besonders entfaltet sich dieser in der hoffnungsvollen Ballade „Out Of The Darkness“ oder in den ruhigen Passagen von „Star Crossed Lovers“ und „ Lesson Learned“.

Sharon den Adel hat „My Indigo“ laut eigener Aussage in erster Linie für sich selbst geschrieben, aber es eben auch gewagt, diese sehr persönlichen Songs mit der Welt zu teilen. Ich finde das Album auf jeden Fall hörenswert und kann es nur allen empfehlen, die sich musikalisch auch mal abseits der Charts wohlfühlen. Fans von Within Temptation müssen sich aber keine Sorgen machen – Sharon will auf jeden Fall auch mit ihrer Band weitermachen.

Unsere My Indigo Empfehlung

11 Bewertungen My Indigo My Indigo, My Indigo

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 15.05.2018 um 23:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu My Indigo

Bestseller Nr. 1 My Indigo BMG Rights Management GmbH - MP3-Download Bestseller Nr. 2 My Indigo My Indigo - BMG Rights Management GmbH - MP3-Download - Veröffentlicht am 10.11.2017 Bestseller Nr. 3 My Indigo My Indigo - BMG Rights Management GmbH - MP3-Download - Veröffentlicht am 20.04.2018

Letzte Aktualisierung am 16.05.2018 um 12:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API