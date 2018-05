VERÖFFENTLICHUNG » 27.04.2018

Mit „Helene Fischer Live – Die Arena-Tournee“ steht der deutsche Superstar zum 27. Mal in seiner Karriere auf Platz 1 der Albumcharts. Auch die Tournee selbst sprengte wieder einmal alle Dimensionen: 63 Konzerte in dreizehn Städten, ausverkaufte Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mehr als 700.000 begeisterte Fans und eine atemberaubende Show, wie es sie vorher noch nicht gegeben hat. Die neue DVD enthält das komplette Konzert inklusive spektakulärer Tanzeinlagen und fesselnder Akrobatik in luftiger Höhe sowie natürlich jeder Menge Musik. Darunter Hits wie „Achterbahn“, „Nur mit dir“, „Herzbeben“ und der Feten-Klassiker „Atemlos durch die Nacht“.

Der Grammy-nominierte Star-Regisseur Paul Dugdale, der auch für die Rolling Stones, Coldplay, Adele und Ed Sheeran gearbeitet hat, setzt Helene Fischer in seinem mitreißenden Konzertfilm perfekt in Szene. In Zusammenarbeit mit „45 Degrees – a division of Cirque Du Soleil“ bietet Helene eine Show der Superlative. Das muss man wohl neidlos zugestehen, auch wenn man kein Fan der Schlagersängerin ist. Alles, was hier geschieht, passiert auf höchstem Niveau. Und die Aufnahme wechselt gekonnt in den Schnitten zwischen naher und ferner Perspektive oder lässt den Zuschauer einige besondere Momente in Zeitlupe erleben. Das mag den Puristen stören – ebenso wie die Einspieler mit Blick hinter die Kulissen – aber es stört den Konzertgenuss am heimischen Fernseher keineswegs.

Es wurden ja inzwischen schon einige DVDs von Helene Fischer veröffentlicht. In der Vergangenheit fand ich die Coverversionen im Konzert ganz gelungen. Doch darauf hat die Künstlerin diesmal bis auf einige Instrumental-Auszüge verzichtet. Macht aber nichts. Die akrobatische Show, bei der Helene selbst in vielen Sequenzen mitwirkt, spricht schon für sich. Und sie hat inzwischen genug Repertoire, um eine umfangreiche Setlist mit eigenen Sachen zu füllen.

„Helene Fischer Live – Die Arena-Tournee“ ist als 2CD, DVD, Blu-ray und Download sowie als limitierte 5-Disc Fan Edition erhältlich, die neben der Doppel-CD und dem kompletten Konzertfilm auf DVD und Blu-ray eine zusätzliche DVD mit der exklusiven 85-minütigen Dokumentation „Immer weiter“ enthält.

Im Sommer geht Helene Fischer mit einer neuen Show erneut auf Tour, diesmal durch 12 Stadien in Deutschland, Österreich, der Schweiz.

HELENE FISCHER: DIE STADION-TOURNEE 2018

23.06. Leipzig, Red Bull Arena

24.06. Leipzig, Red Bull Arena

26.06. Basel (CH), St. Jakob-Park

29.06. München, Olympiastadion

01.07. Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

03.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

06.07. Düsseldorf, Esprit-Arena

08.07. Berlin, Olympiastadion

11.07. Wien (AT), Ernst-Happel-Stadion

14.07. Hamburg, Volksparkstadion

15.07. Hamburg, Volksparkstadion

17.07. Hannover, HDI Arena

20.07. Frankfurt/ Main, Commerzbank-Arena

22.07. Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

Und im Herbst folgen die letzten Nachholtermine der Konzerte ihrer Arena-Tournee, die Anfang des Jahres krankheitsbedingt verschoben werden mussten. Es ist also die letzte Gelegenheit, die Show Helene Fischer Live 2018 designed by „45 Degrees – a division of Cirque du Soleil“ nochmals zu erleben.

HELENE FISCHER – LIVE 2017/2018 (NACHHOLTERMINE)

01.09. Mannheim, SAP Arena

02.09. Mannheim, SAP Arena

04.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

05.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

07.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

08.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

09.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

11.09. Wien, Stadthalle

12.09. Wien, Stadthalle

15.09. Arnheim (NL), GelreDome

