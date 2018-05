VERÖFFENTLICHUNG » 11.05.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Nigel Kennedy

LABEL » Warner Classics

11.05.20188 / 9

Mit 13 jammte er schon mit der Jazzgeigen-Größe Stéphane Grappelli. Als Meisterschüler von Yehudi Menuhin erspielte er sich Weltgeltung als Brahms-, Elgar- und Beethoven-Interpret. Dass er 1989 im Punker-Outfit mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ das erfolgreichste Klassik-Album überhaupt herausbrachte, war für ihn ein Ansporn für immer neue Grenzüberschreitungen und Entdeckungen. Mit einem Gershwin-Album kehrt Kennedy nun zum Label Warner Music zurück, was nicht nur Alain Lanceron, President Warner Classics und Erato, freuen dürfte: „Ein Wiedersehen ist immer etwas Schönes – besonders unter alten Gefährten, mit denen man unvergessliche musikalische Momente erlebt hat. Mit dieser Einspielung zeigt Nigel Kennedy einmal mehr die Tiefe und Grenzenlosigkeit seines künstlerischen Schaffens.“

Denn Kennedy wäre nicht Kennedy, wenn er Gershwin nicht in ein neues, eigenes Klanggewand gehüllt, ihn nicht mit einer Fülle an eigenen improvisatorischen Ideen weiterentwickelt hätte. „Summertime“, „Oh, Lady Be Good“, „The Man I Love“: Gershwins Melodien sind berühmte Standards geworden, und dass Gershwin als Vater der amerikanischen Musik unter den Händen des Top-Geigers Staub ansetzten könnte, muss man auf keinen Fall befürchten. Kennedy, der selbst auf dem Album nicht nur Violine, sondern auch Viola, Klavier, Hammond-Orgel und Cembalo spielt, hat sich mit einer Band aus eingefleischten Jazzern zusammengetan. Dazu bekommt er noch Unterstützung von eher klassisch orientierten Mitgliedern des Orchestra of Life. Gemeinsam betten sie die berühmten Songs in ebenso ungewohntes wie neues Licht und widmen sich aber auch Gershwins berühmter, zwischen Jazz und Klavierkonzert oszillierenden „Rhapsody in Blue“.

Kennedy meets Gershwin ist ein sehr entspanntes Album, das Klassik und Jazz gekonnt miteinander verbindet. Nigel Kennedy ist immer noch ein Virtuose allererster Güte, auch wenn ihr die Punk-Attitüde inzwischen abgelegt hat. Und Gershwin ist einfach zeitlos schön. Zusammen im Paket sind die beiden jedenfalls unschlagbar.

Unsere Nigel Kennedy Empfehlung

Kennedy Meets Gershwin Nigel Kennedy, Kennedy Meets Gershwin

Warner Classics (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 20.05.2018 um 20:29 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Nigel Kennedy

Letzte Aktualisierung am 20.05.2018 um 20:29 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API