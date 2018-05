VERÖFFENTLICHUNG » 18.05.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Joe Bonamassa

LABEL » Mascot Label Group

18.05.20187 / 9

Auf zwei Silberlingen widmet sich die gegenwärtige Nummer 1 des Bluesrock seinen Vorgängern, verneigt sich Joe Bonamassa vor dem Werk, das Künstler wie Eric Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page geschaffen haben. Während einer kurzen, nur fünf Konzerte langen Tour durch Großbritannien, zollte er seinen Helden live Tribut. Die Show beim Greenwich Music Time Festival am 07. Juli 2016 im Old Royal Naval College in Greenwich, London, wurde schließlich aufgezeichnet und erscheint nun im CD/DVD-Format.

Joe glaubt leidenschaftlich daran, dass diese und zukünftige Generationen von Bluesmusikern weiterhin die Musik der Ikonen erforschen müssen. Und damit es ordentlich funkt, ist auch Schluss mit Akustik-Gitarre. Zur Musik von Led Zeppelin, Willie Dixon, Cream und John Mayall ließ Bonamassa es gewaltig krachen. Das knallbunte Cover gibt einen ordentlichen Einblick und die Hörer wissen, was sie erwarten dürfen.

Das Liveprogramm voll ausgewählter Klassiker ist exzellent und auch Joes Solo-Einlagen kommen nicht zu kurz. Claptons „Motherless Child“ und „Swalabr“ von Cream: da jagt ein Highlight das andere. Die fünfköpfige Band besteht aus Michael Rhodes (Bass), Reese Wynans (Keyboards), Anton Fig (Schlagzeug) and Russ Irwin (Rhythmusgitarre und Backgroundgesang). Gemeinsam bringen sie ein Feuerwerk auf die Bühne, das hier in 14 Tracks und gut 90 Minuten Konzertlänge festgehalten wurde. Für Fans des Gitarrenmeisters ein Muss. Und Blues-Nostalgiker werden ebenso begeistert sein.

Unsere Joe Bonamassa Empfehlung

4 Bewertungen British Blues Explosion Live (2cd) Joe Bonamassa, British Blues Explosion Live (2cd)

Mascot Label Group (Rough Trade)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 20.03.2018 um 07:38 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Joe Bonamassa

Letzte Aktualisierung am 22.05.2018 um 06:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API