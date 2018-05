Auf „Radio Free America“ haben sich zwei der wohl talentiertesten und beliebtesten Gitarrenmusiker dieser Tage zusammengefunden: Richie Sambora, seines Zeichens amerikanische Rock-Ikone, frisch gebackenes Rock & Roll Hall Of Fame-Mitglied sowie Mitglied der nicht minder renommierten Songwriters Hall Of Fame und nicht zuletzt Gründungsmember der Rock-Legende Bon Jovi. Hinzu kommt die australische Saiten-Virtuosin Orianthi, seine Lebensgefährtin, die schon Rock-Ikone Alice Cooper virtuos begleitet hat.

Die beiden bündeln ihre Kräfte auf insgesamt 15 genresprengenden Tracks irgendwo zwischen Rock, Blues, Pop, R`N B und Country. Mit ihrem Mix aus sofort ins Ohr gehenden Melodien und aufbauenden Lyrics konnten RSO bisher wahre Lobeshymnen von diversen Medien entgegen nehmen. Es scheint eine besondere Chemie zwischen Sambora und Orianthi zu herrschen, die sich sowohl auf, als auch abseits der Bühne widerspiegelt.

Es ist ein sehr rockiges Album mit (logisch) viel perfekter Gitarrenarbeit und einer Orianthi, die mit starker Stimme die Rockröhre gibt. Das klingt retro und zugleich zeitlos. Ein nettes Schmankerl ist die Sonny & Cher Nummer „I Got You Babe“, die auch aus dem Mund dieses Rock-Pärchens sehr gelungen erstrahlt. „Radio Free America“ ist ein spannendes und energiegeladenes Album zweier echter Koryphäen. Das Cover sagt es aus: Ab in den Oldtimer, Radio aufgedreht und auf nach vorne!

Unsere RSO Empfehlung

1 Bewertungen Radio Free America Rso, Radio Free America

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 21.05.2018 um 18:18 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu RSO

Letzte Aktualisierung am 22.05.2018 um 07:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API