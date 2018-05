Es passiert einiges in der ältesten Stadt Deutschlands. Immerhin feiert man dort gerade „200 Jahre Karl Marx“ mit Riesenstatue und allerlei Brimborium. Doch auch die alten römischen Stätten werden nicht vergessen und mit guter Rock- und Popmusik beschallt. Während das Amphitheater erst im Juli an der Reihe ist, darf die altehrwürdige Porta Nigra (Lieblings-Ausflugsziel von Lateinklassen deutschlandweit) sich auf drei Tage mit fantastischem Open Air Ambiente freuen.

Los geht’s am 14.6.2018 mit MADSEN:

Die vier Jungs aus dem Wendland blicken bereits auf sechs erfolgreiche Alben zurück, allein fünf davon enterten die Top 10 der offiziellen Albumcharts. Die Band MADSEN zählt zu den herausragendsten Live-Acts des Landes. Jetzt rockt sie die Porta!

Es folgt am 15.06.2018 der Rapper KONTRA K:

Es geht gerade so Einiges im deutschen HipHop, das ist schon klar. Aber was Kontra K abliefert, das ist der Wahnsinn. Nur ein Jahr nach der Nummer-Eins- und Gold-Platte GUTE NACHT kommt mit ERDE & KNOCHEN nun sein siebtes Album. Eingängig. Reflektiert. Intensiv. Dringlich. Diszipliniert. Schon klar, warum Kontra K so beliebt ist.

Und während die Kelly Family schon in den 90ern regelmäßig auf dem Hauptmarkt am Start war, gibt es am 16.06.2018 MICHAEL PATRICK KELLY solo:

Michael Patrick Kelly ist erfolgreicher denn je! Nach der quotenstärksten „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ Folge aller Zeiten, ausverkauften Shows und dem Top 5 Charteinstieg seines neuen Albums „iD“ erweitert der irische Rockstar seine iD Tour in 2018 aufgrund der sensationellen Nachfrage. Jetzt live auf dem Porta Nigra Vorplatz!

Sichert euch Tickets, bevor es zu spät ist !!!

Unsere Porta hoch drei Empfehlung

146 Bewertungen iD (Standard Album) Michael Patrick Kelly, iD (Standard Album)

Columbia d (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 8.02.2018 um 00:02 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Porta hoch drei

Letzte Aktualisierung am 22.05.2018 um 06:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API