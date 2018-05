VERÖFFENTLICHUNG » 14.05.2018

AUTHOR » Petra Cnyrim

PUBLISHER » riva Verlag

14.05.2018

Ein nettes Konzept hat sich die Autorin Petra Cnyrim da einfallen lassen: „Erklärs mir, als wäre ich 5“. Es geht darum, komplizierte Sachverhalte so einfach darzustellen, dass auch ein Kind sie verstehen kann. Wer hat sich das nicht manchmal gewünscht? Man halt null Ahnung, traut sich aber nicht, nach einfachen Antworten zu fragen. Schließlich will man nicht wie ein Dummkopf dastehen.

Doch kann man alles erklären? Selbst dem eigenen Nachwuchs, der ja auch zu intensivem Nachfragen neigt? Petra Cnyrim gibt uns jetzt ein Instrument in die Hand, das zumindest in einigen Fällen helfen kann: Warum funktioniert freies WLAN oft so schlecht? Warum fallen Vögel beim Schlafen nicht vom Ast? Was genau ist eigentlich Demenz und wie kann man sich davor schützen? Und ganz wichtig: Was passiert im Gehirn, wenn man Alkohol trinkt?

Das Buch ist in neun Wissensgebiete aufgeteilt, unter anderem „Das Universum“, „Der Mensch“, Das Internet“, und enthält am Ende ein Register mit allen behandelten Fragen – 181 an der Zahl. Manche werden in kurzen Abschnitten beantwortet, manche auf mehreren Seiten. Und es ist fundiertes Wissen, das hier vermittelt wird (wenn auch die Quellenangaben fehlen, aber das hätte wohl den Rahmen des Buches gesprengt).

Selbst die schwierigsten Fragen werden einfach und anschaulich erklärt. Allerdings ist die Altersangabe mit 5 Jahren dann doch etwas tief gegriffen. Die meisten 5jährigen sind mit dieser Info-Flut vermutlich am Ende überfordert. Zumindest ihren Wissensdurst kann man aber stillen und ihnen die Antworten auf diverse Fragen vorlesen, damit sie endlich Ruhe geben (oder gleich die nächste Frage anschließen).

Petra Cnyrim hat schon mehrere Bücher dieser Art geschrieben, die als Nachschlagewerke des Alltags gelten können, z.B. über „fast vergessene Wörter“ oder mit „schlagfertigen Antworten auf nervige Prüfungsfragen“. Das „Erklärs mir“-Buch vermittelt solides Wissen. Man kann oft schmunzeln, lernt aber stetig hinzu. Eine schöne Lektüre für zwischendurch.

Unsere Empfehlung

