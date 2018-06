Der härteste Acker Deutschlands ruft!

Bereits seit 24 Jahren hält das With Full Force Festival den Titel des härtesten Ackers Deutschlands inne. 2018 wird das Vierteljahrhundert voll gemacht und die Veranstalter bitten zu einer Party sondergleichen.

Vom 14.06.-16.06.2018 lässt sich das Festival zum zweiten mal in Ferropolis nieder um 30.000 Besuchern drei Tage voll Musik, Wasser und Metal zu verschaffen. Tickets gibt es für 119,95€ für drei Tage. Erstmals sind auch Tagestickets zum Preis von 60,00€ verfügbar. Beide Preise sind für das gebotene Line Up mehr als fair. Unter anderem seht ihr in den drei Tagen: PARKWAY DRIVE, BULLET FOR MY VALENTINE, JUDAS PRIEST, BODY COUNT FEAT. ICE-T, HATEBREED, SOULFLY als auch APOCALYPTICA, um nur einige der Namen zu nennen.

Neben den Bands gibt es auf dem Gelände noch so einiges mehr zu sehen, wie zum Beispiel die Schaufelradbagger, welche die Ferox Stage und den Impericon Hardbowl zu einem Exempel des Metals mutierten lassen. Zelten am Wasser ist möglich, Badebereiche bieten jedem die Chance sich bei, in den letzten Jahren überwiegend, gutem Wetter abzukühlen und Urlaubsflair zu tanken. Impericon wartet mal wieder mit Merchandise, das Full Force bietet sein Festival Merch an, Essen aus aller Welt wird zu humanen Preisen verkauft, selbst an den Bühnen kann gebadet werden.

Tut euch selbst den Gefallen, nehmt euch Urlaub und holt euch Tickets um dieses Highlight der Festival Saison nicht ungenutzt verstreichen zu lassen! Anbei der Aftermovie von 2017: