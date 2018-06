Madsen ist eine Indie-Rock-Band aus Prießeck, einem Ortsteil von Clenze im Wendland. Drei der fünf Gründungsmitglieder sind Brüder, so ist der Familienname gleichzeitig Name ihrer Band geworden: Madsen. Ihre Musik setzt sich aus Elementen des Rock, Punk und Pop zusammen. Ende des Jahres präsentieren sie ihr neues Album „Lichtjahre“ auf großer Deutschland-Tour. Dabei machen Madsen am 17.11.2018 auch Station in der Kölner Live Music Hall. Der Vorverkauf startet am 07.06.2018 – sichert euch hier eure Tickets!