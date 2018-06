Mark Lanegan zählt zu den aufregendsten und umtriebigsten Künstlern der amerikanischen Rockmusikszene. Von der Zeit als Kopf der Grunge-Ikonen The Screaming Trees über seine Jahre bei den Stoner-Rock-Stars Queens Of The Stone Age bis hin zu seinen rein akustisch gehaltenen Soloarbeiten oder den Krautrock-Exkursionen mit der Mark Lanegan Band: Wenn der 53-jährige Sänger und Gitarrist aus Seattle an einem Projekt mitwirkt, entsteht Herausragendes. Und mit jedem weiteren Album werden neue Facetten sichtbar.

Zuletzt veröffentlichte er im April 2017 mit „Gargoyle“ ein weiteres Album seiner Mark Lanegan Band, das sein Band-Konzept zwischen schleppendem Blues, grandios melancholischen Songs und einer eigenwilligen Ästhetik aus Retro-Elektronik erneut aufgreift. Parallel zur aktuellen Tour der Band, die im Juli auch für eine Deutschland-Show in Wiesbaden Station macht, kündigt sich indes bereits das nächste Projekt an: Mit „With Animals“ hat Lanegan das zweite Album in Kollaboration mit dem britischen Blues-Gitarristen Duke Garwood fertiggestellt, das im Sommer erscheinen soll. Überdies wurde nun für den 12. Oktober ein gemeinsames Deutschlandkonzert der beiden Ausnahmemusiker im Gloria Theater in Köln angekündigt.