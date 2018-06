Was vor 40 Jahren als familiäres Straßenmusik-Projekt begann, ist bis heute zu einer außerordentlichen musikalischen Erfolgsgeschichte geworden: The Kelly Family feierte letztes Jahr ein umjubeltes Comeback, mehrere Kelly-Geschwister sind erfolgreich solo unterwegs, und Angelo Kelly trägt das Ganze auch noch in die nächst Generation. Nachdem er mit seiner Familie 2015 bereits ein Weihnachtalbum veröffentlicht hat, folgt nun „Irish Heart“ , das neben einigen traditionellen Stücken viele selbst komponierte Songs enthält.

Auf dem Cover die lächelnde Familie, hinten Angelo Kelly auf dem Planwagen – das sieht schon sehr nach kitschiger Heile-Welt-Folklore aus. Zum Glück klingt der Inhalt aber gar nicht kitschig, sondern es gelingt die Verbindung von traditionellen Melodien und Instrumenten mit einem erfrischenden modernen Sound. Schon der Opener und Titelsong „Irish Heart“ mit seinem kraftvollen, von einer verspielten Fiddle umrahmten Refrain macht Lust auf mehr. Das folgende, oft gecoverte „Lord of the Dance“ überzeugt hier mit den klaren Stimmen von Kellys Kindern, und Traditionals wie „Will Ye Go, Lassie Go“, oder „Paddy On The Railway“ klingen so lebendig, wie man sich das spontane Musizieren in den irischen Pubs vorstellt.

Die meisten der selbst komponierten Songs stammen von Angelo. Neben dem Titelsong gibt es da das leichtfüßige „Always Be There“ mit eindeutigen Ohrwurmqualitäten, das ruhige „We´re Not Alone“, mit dem er die Verbundenheit und das Vertrauen auf eine höhere Macht ausdrückt, und das gesellschaftskritische „Do do do do“. Aber auch andere Familienmitglieder haben ein Talent fürs Songwriting. Angelos Frau Kira steuert das wunderbare Liebeslied „Like The Movies“ bei, und gemeinsam mit ihrem Ältesten Gabriel hat sie die sehr persönliche Mutter-Sohn-Ballade „Let Go“ geschrieben. Gabriel selbst überzeugt mit „Love Side Effects“ und aus der Feder von Tochter Helen stammt das gefühlvolle „Fly Away“.

Die jüngeren Geschwister Emma und Joseph singen ebenfalls tatkräftig als Solisten und im Background mit, und Nesthäkchen William ist immerhin schon für die Soundeffekte zuständig. Unterstützt wird die Familie von einer Reihe taltentierte Musiker, die mit Uillean Pipe, Whistle, Fiddle, Mandoline und Harfe den Arrangements das irische Flair verleihen und auch mal mit schwungvollen instrumentalen Einlagen glänzen dürfen. Insgesamt ist so ein rundes Album entstanden, das Fans der Kelly Family, aber auch Freunde jeglicher Musik mit Wurzeln im Irish-Folk begeistern dürfte.

