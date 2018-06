Die Ärzte bei Rock am Ring 2019

The Return of Die Ärzte! Rückkehr zu Rock am Ring 2019 – nicht verpassen!

Rückkehr zu Ring und Park 2019! Erste und garantiert einzige Auftritte der „besten Band der Welt“. Vom 7. bis 9. Juni 2019 nur am Nürburgring und in Nürnberg.