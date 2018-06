VERÖFFENTLICHUNG » 25.05.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Meiko

LABEL » Chesky, in-akustik

25.05.20188 / 9

Die Folk-Sängerin/Songwriterin Meiko ist bekannt für ihre verführerisch eindringliche Stimme. 2007 sorgte sie mit ihrem ersten Album für Aufsehen, denn es erreichte ohne Hilfe eines Labels Platz 35 der amerikanischen iTunes-Charts. Seit diesem äußerst erfolgreichen Debüt hat sich Meiko eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Ihre Alben haben die Hits „Stuck On You“ und „Leave the Lights On“ hervorgebracht und wurden für TV-Shows wie Grey’s Anatomy, One Tree Hill und The Vampire Diaries verwendet.

„Playing Favorites“ ist Meikos erstes reines Cover-Album. Auf den Songs von The Cranberries, Otis Redding, Erykah Badu, Duran Duran, Blind Melon und Rick James hinterlässt die 36jährige ihre eigenen unauslöschlichen Spuren – man könnte fast meinen, die bekannten Hits zum ersten Mal zu hören.

Mein Highlight („Zombie“) steht direkt zu Beginn des Albums. Eine entspannte Version des Klassikers, die ihn ganz auf das Wesentliche reduziert. Gebt Meiko eine Akustikgitarre und alles wird gut. Auch „Stand By Me“ hört sich mit dieser folkigen, beinahe lasziven Frauenstimme sehr schön und leichtfüßig an. Es folgt „Crush“ von Jennifer Paige in einer verspielten Version mit sanften Rhythmus-Elementen.

Allein diese drei Songs sind es schon wert, das Album immer wieder zu hören. Und dazu gibt es Kleinode wie das fröhliche „No Rain“, die melancholische Ballade „Wandering Star“ und eine sehr ungewöhnlich aufgemachte Version von Reddings „(Sittin‘ On) The Dock Of The Bay“. Schön zu erkennen, wie Meiko sich diese Oldies zu eigen macht und sie zeitlos werden lässt.

43 Minuten moderner, wundervoller Folkmusik vergehen wie im Flug. Und es stört absolut nicht, dass Meiko hier ausschließlich Coverversionen interpretiert. Ihre geschmeidige Stimme und die fantastischen Arrangements sprechen für sich.

