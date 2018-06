VERÖFFENTLICHUNG » 01.06.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Ben Zucker

LABEL » Airforce1, Universal Music

01.06.20188 / 9

Ben Zucker kam für die Schlagerwelt aus dem Nichts und stieg mit seinem Debüt „Na und?!“ im Sommer 2017 gleich auf Platz 5 der Charts ein. Das verdankt er vor allem seiner charismatischen Reibeisenstimme, die auch für Nicht-Schlagerfans ein echter Hinhörer ist. So wurde er auch gleich für einen Echo in den Kategorien „Schlager“ und „Newcomer national“ nominiert. Er hat ihn zwar nicht gewonnen, aber das tut ja ohnehin nichts mehr zur Sache.

Seine Geschichten sind mitten aus dem Leben, handeln von Beziehungen, aber auch Trennungen („Einfach weg“), von Familienbindungen („Du bist alles für mich“), Freundschaften („Die Welt wartet auf Dich“) und der Heimat („Schönstes Haus“). Er singt Schlager – okay. Aber wie das heute so ist: Das Genre öffnet sich in alle Richtungen. Der Hörer findet eine Mischung mit Rock und Pop-Elementen. Hinzu kommen Zuckers außergewöhnliche Stimme und die mitreißenden Texte. Das ist erfrischend direkt und berührend zugleich. Ob Ballade oder Up-Tempo-Song, es sind viele verschiedene Facetten, die Ben Zucker auf seinem Debüt-Album präsentiert.

Ein Jahr später gibt es leider noch keine zweite CD, aber eine erweiterte Fassung des Debüts. Das mag einige Fans konsternieren, aber es gibt ja auch iTunes, um die fehlenden Tracks zu erwerben. Und wer lieber den Silberling in der Hand hält: Immerhin sind es fünf brandneue Songs und die neue Single „Der Sonne entgegen“ verbreitet ein feines Sommer-Feeling.

Ben Zuckers Stimme hat einen unverkennbaren Sound und seine Fans lieben ihn für seine Live-Auftritte. Nachdem seine erste Solo-Tour 2018 komplett ausverkauft war, dürfen sich Fans nun direkt auf weitere Auftritte freuen, die gleich eine Nummer größer ausfallen. Wie jüngst bekannt gegeben wurde, begleitet Ben Zucker Superstar Helene Fischer nämlich auf ihrer Stadion-Tournee 2018. Als Support-Act wird er an 14 Terminen dem Publikum ordentlich einheizen.

Unsere Ben Zucker Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 10.06.2018 um 15:17 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Ben Zucker

Letzte Aktualisierung am 10.06.2018 um 15:17 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API