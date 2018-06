VERÖFFENTLICHUNG » 15.06.2018

Knapp zwei Jahre nach der erfolgreichen Kindermusiker-Kollaboration „Nicht von schlechten Eltern“ hat sich das Trio 3 Berlin erneut mit zahlreichen Kollegen aus der Kinderunterhaltung zusammengetan, um einen ebenso unterhaltsamen Nachfolger zu produzieren.

Für „Nicht von schlechten Eltern 2“ haben die Berliner Musiker neben alten Bekannten vom ersten Album, wie Deine Freunde, herrH oder Bürger Lars Dietrich, auch einige neue Freunde gefunden. Thomas Sutter vom Atze Musiktheater, Kinderliedermacher Robert Metcalf und die Kreuzberger Sängerin Suli Puschban sind z. B. dabei, aber auch Comedian Thomas Nicolai und KiKA-Moderator André Gatzke. Und beim gemeinsamen Komponieren und Texten sind wieder wunderbare moderne Kinderlieder entstanden, stilistisch und thematisch so vielseitig wie die Beteiligten selbst.

Dass Kinder hier ernst genommen werden und auch musikalisch nur das Beste verdienen, machen 3Berlin gleich im Opener „Nur für Kinder“ deutlich. Bürger Lars Dietrich feiert mit „Mach ich einfach morgen“ die Verschieberitis, und herrH singt mit „Partyonkel, Partytante“ ein schwungvolles Loblied auf seine Lieblingsverwandten. In „Kein Bock auf Rock“ mutiert Suli Puschban mal eben zur Disco-Maus, die aber ganz ordentlich ihre Meinung sagt, und der „Allerbeste Urlaub“ wird leider oft schon durch den Anfahrtsstau vermiest, wie Deine Freunde hier in einem lustigem Mix aus bravem Gitarren-Pop und aggressivem Techno veranschaulichen.

Kai Lüftner präsentiert mit „Affenhitze“ den perfekten chilligen Soundtrack für allzu heiße Sommertage, Jochen Vahle von der Band Randale rockt ordentlich mit „Stark“, und D!E GÄNG rappt im Reggae-Style über „Zähne“ – von den ersten bis zu den Dritten. Auch typische Probleme zwischen Eltern und Kindern werden nicht ausgeklammert: Wer kennt nicht das nervige „Bitte, Bitte“, wenn die lieben Kleinen unbedingt was wollen, und auch ein kleiner oder großer „Mäkelfritze“ findet sich bestimmt in vielen Familien. Mit „Wir vergessen uns nicht“ ist auch eine sehr berührende Ballade über Umzug, Abschied und Neuanfang dabei, geschrieben von Kinderbuchautorin Tanya Stewner und ihrem Mann Guido Frommelt. Als Finale gibt es dann noch von allen Künstlern zusammen das bunte „Gegensätze ziehen sich an“.

Zum Glück ist es heute nicht mehr so schwer, gute und anspruchsvolle Musik für Kinder zu finden. Die Zusammenstellung auf „Nicht von schlechten Eltern 2“ ist aber besonders vielfältig und bietet wirklich was für fast jeden Musikgeschmack. Die Chance, dass hier jedes Familienmitglied das ein oder andere Lieblingslied findet, und auch die lange Fahrt in den Urlaub mit dieser CD erträglicher wird, ist also recht groß!

