Amphi Festival am 28. und 29. Juli 2018 in Köln

Einmal mehr werden am 28. und 29. Juli 2018 Gothics aus aller Welt nach Köln zum Tanzbrunnen reisen, um das diesjährige Amphifestival gemeinsam zu erleben.

wie gewohnt ist für jeden Geschmack etwas passendes dabei. Neben Lesungen oder Rahmenprogramm findet man auf 2 festen und einer Schiffsbühne eine Vielzahl an überwiegend bekannten Größen.

Headliner sind u.a. And One, ASP, Oomph! und Mono Inc. – man kann also davon ausgehen, dass der Tanzbrunnen sehr gut gefüllt sein wird. Für die 80er Fans gibt es als zusätzliches Highlight OMD und Midge Ure im Synthiepop-Bereich.

Aber auch die kleineren Namen sind von Interesse. She Past Away haben ihre treue Standard Fanbase, Soviet Soviet oder auch A Projection sind derzeit gut auf dem Vormarsch und begeistern immer mehr Leute für ihre klassischen 80er-Dark Wave-Klänge. Besonders beliebt sind die Relaxzonen am Strand, die aus der Ferne Musik erklingen lassen, während man mit einem Kaltgetränk und den Füßen im Sand entspannen kann. Für die Tanzwütigen gibt es auch dieses Jahr wie üblich DJ-Sets und Aftershowparties bis in die Nacht hinein!

Als Schmankerl kann man bereits am Vorabend die Pre-Party „Call The Ship To Port“ auf der MS RheinEnergie genießen – sofern man hierfür eins der begrenzten Tickets ergattert. Das Amphi werden auf dem Schiff dieses Jahr Covenant, Suicide Commando und Eisfabrik eröffnen.

Programm:

Samstag, 28.Juli 2018

AESTHETIC PERFECTION

ASP

ASSEMBLAGE 23

A PROJECTION

CENTHRON

FUNKER VOGT

FUTURE LIED TO US

INTENT:OUTTAKE

KIEW

LA SCALTRA

LEBANON HANOVER

MIDGE URE

MONO INC.

OMD

SHE PAST AWAY

[:SITD:]

SOVIET SOVIET

THE CREEPSHOW

UNZUCHT

WHISPERS IN THE SHADOW

[X]-RX

Sonntag, 29.Juli 2018

AGONOIZE

AND ONE

CORDE OBLIQUE

ES23

GIRLS UNDER GLASS

GOETHES ERBEN

GRAUSAME TöCHTER

GRENDEL

HELDMASCHINE

IN THE NURSERY

JOACHIM WITT

MAD SIN

NEUROTICFISH

OOMPH!

PERSEPHONE

PRIEST

QNTAL

RROYCE

SCHEUBER

SOLAR FAKE

SYNTHATTACK

DJ-Lineup:

Samstag – Theater

DJ GEORGE P. & DJane MALICE F. (Electrowelt | Athen)

DJ GILLIAN (Nachtwerk | Karlsruhe)

DJ HONEY (Welle: Erdball)

DJ TOM vs. VASI VALLIS ([:SITD:] | Future Lied to Us)

DJ DONLEVI (Panoptikum | Kassel)

DJ MIJK DE.STINO (Schattenwelt.at | Wien)

Samstag -MS RheinEnergie (Orbit Stage)

DJ MARTIN ENGLER (Mono Inc.)

DJ OLIVER KLEIN (Amphi Festival) präsentiert „Goth Classixx“

Sonntag Theater

DJ MD75 (SuperSchwarzesMannheim | Mannheim)

DJ DR. MARK BENECKE

DJane JEANNY (Amphi Festival)

DJane DIE SCHWARZE WITWE (Das Chaos Team | Köln)

DJ EMMANUEL PURSUIT (paradox. | Ludwigsburg)

Autogrammstunden:

SAMSTAG 28.07.:

13:00 – 14:50 MONO INC.

15:00 – 15:50 THE CREEPSHOW

17:00 – 17:50 UNZUCHT

18:00 – 18:50 AESTHETIC PERFECTION

19:00 – 19:50 [X]-RX

20:00 – 20:50 [:SITD:]

SONNTAG 29.07.:

13:30 – 14:00 ES23

14:00 – 14:50 SOLAR FAKE

15:00 – 15:50 NEUROTICFISH

16:00 – 16:50 OOMPH!

17:00 – 17:50 IN THE NURSERY

18:00 – 18:50 HELDMASCHINE

19:00 – 19:50 GRENDEL

