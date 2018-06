Unter dem Claim „Playlists curated with love“ kuratiert Songpickr seit 2012 auf Streaming- und Social Media Portalen Playlisten mit Musikempfehlungen abseits des Mainstreams. Bevorzugt in den Genres Indie Rock, Singer-Songwriter, Folk, Blues, Jazz, Soul und Americana findet der Berliner Musikliebhaber immer wieder unentdeckte Talente. Darüber haben sich über die Jahre viele Kontakte zu Labels, Managements und Artists weltweit ergeben und so veranstaltet Songpickr nun das erstes Konzert, um seine Entdeckungen auch live zu präsentieren. Am Do 12.7. findet im Privatclub Berlin die erste „Songpickr Americana Night“ mit drei hervorragenden Bands – Cordovas (Nashville, TN), St. Beaufort (Berlin) und Susto *solo* (Charleston, SC) statt.

CORDOVAS:

Die Musik der Westcoast-Harmonie geladenen, gitarrenlastigen Band klingt wie aus dem Laurel Canyon der späten 60er. Die Musik ist irgendwo in der Mitte zwischen Duane Allman’s Telecaster Twang, den luftigen Harmonien der Grateful Dead und dem Folk-Rock Crosby, Stills, Nash & Young. Live grooved die Mischung deutlich dynamischer als auf dem Album, so dass auch Jamband Fans auf Ihre Kosten kommen. Am 10. August wird ihr hervorragendes neues Album, das von Kenneth Pattengale (Milk Carton Kids) produziert wurde, vom Indie-Label ATO Records veröffentlicht. Jetzt ist die einmalige Chance, Cordovas in einem intimen Rahmen bei ihrem ersten Konzert in Berlin überhaupt zu sehen.

St. Beaufort:

Mit von der Partie als special guest ist die hervorragende lokale Roots / Americana & Bluegrass Band St. Beaufort, die am 25. Mai ihr neues, zweites Album „Trails & Guns“ veröffentlicht haben. Ihr Sound ist geprägt von Banjo, Gitarre, Bass und mehrstimmigen Gesangsharmonien.

SUSTO (solo):

Die Band aus Charleston, SC ist schwer in eine Schublade zu stecken. Americana, Alt-Country, Southern Folk, Indie Rock – all das ist sicherlich zutreffend, aber eben nur Teil des Bilds. Justin Osborne verwebt catchy hooklines mit Geschichten, geprägt von trockenem Humor und aufrichtigen Gefühlen.

