Tower of Power – die dynamischste und markanteste Band unter den Überlebenden der Soul Music – erlebt ihr beispielloses 50-jähriges Bestehen mit einem dynamischen Album bestehend aus neuem Material.

Ein leidenschaftliches Unterfangen, definitiv „Soul Side of Town“. Ein Paket mit 14 garantiert füllstofffreien Songs. Wie immer wurden die Songs vor allem von den Gründungsmitgliedern Emilio Castillo und Stephen „Doc“ Kupka komponiert, die auch die weltberühmten 5-Mann-Tower of Power Horns in Schach halten.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Tower of Power brachte Leader Emilio Castillo sowohl Mastering-Engineer Bernie Grundman als auch Joe Vannelli als Koproduzenten mit. Neben der legendären Rhythmusgruppe Drums und Bass Lock von David Garibaldi bzw. Francis Rocco Prestia besteht TOP aus dem Gitarristen Jerry Cortez, Hammond B3 Organisator/Keyboarder Roger Smith, dem 1. Tenorsaxophonisten Tom Politzer und den Trompetern Adolfo Acosta und Sal Cracchiolo.

„Soul Side of Town“ ist auch mit zwei Leadsängern gesegnet: dem scheidenden Ray Greene und dem neuen Marcus Scott (mutig vorgestellt bei mehreren Stücken, darunter „Hangin‘

With My Baby“).

Die 10-köpfige Band Tower of Power ist bereit, mit einer feierlichen Tournee (Herbst), die Sweetspots rund um den Globus beinhalten wird, den Boden unter den Füßen zu verlieren.

