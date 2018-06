QUELLE » DIE MARINA

Der britische Sänger und Songwriter, der sich in seiner Karriere vornehmlich mit schlauer Pop-Arithmetik (besonders erfolgreich bei „Like A Hobo“), durchdachten Texten und sozialem Gewissen hervorgetan hat, widmet seine neue Single der hedonistischen Sorglosigkeit und Ausgelassenheit des Wochenendes. „The Weekend“ ist der erste neue Song des 39-jährigen Musikers, Songwriters und Produzenten seit drei Jahren und stößt als erste Vorabsingle aus seinem kommenden Album überall auf frühe Begeisterung.

In den vergangenen zehn Jahren veröffentlichte Charlie Winston drei Studioalben, von denen einige die Spitze der europäischen Charts erreichten. Sein Debütalbum „HOBO“ verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal und bescherte der Hitsingle „Like A Hobo“ einen Diamond Award in Frankreich, Gold in Deutschland, Belgien und der Schweiz. Die Single „Running Still“ wurde in Frankreich mit Platin ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert sind auch seine Kollabos mit den ganz Großen der Modewelt: er inspirierte Jean-Paul Gautier und Trussardi zu Collectionen und steuerte Musik zu den dazu gehörigen Catwalk-Shows bei. Er war das Gesicht von Galleries Laffayette Paris Menswear und bestritt die Kampagne zusammen mit Jean-Paul Goude. 2018 wird er nicht nur sein viertes Album veröffentlichen, es entsteht unter der Regie von Ian Roderick ein Doku/Drama-Film über seine Liebe zur Musik.

