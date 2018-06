Summerjam 2018: Ab sofort Tageskarten verfügbar

Aufgrund der starken Nachfrage haben die Veranstalter des Summerjam Festivals sich kurzfristig entschlossen, eine limitierte Stückzahl an Tageskarten in den freien Verkauf zu geben. Diese Tagestickets beinhalten keine Campingberechtigung und sind nur an dem jeweiligen Tag an den Eingängen P2/P3/P4 in spezielle Festival-Tagesarmbänder umzutauschen.

Das Summerjam Festival steht für das Beste aus Reggae, Dancehall und Hip Hop. Als eines der größten Rggae-Events seiner Art in Deutschland verbindet es den Herzschlag der Szene mit einer breit gefächerten Musikkultur. Mit dabei sind unter anderem in diesem Jahr Materia, Gentleman, Chronixx, Ziggy Marley und Inner Circle.

