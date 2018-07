Vor einigen Jahren dachte sich die dreifache Mutter Patricia Parisi, dass es doch möglich, sein muss, sich gemeinsam mit seinen Kindern gute Musik in cooler Atmosphäre anzuhören, und erfand kurzerhand mit dem Milchsalon eine Konzertreihe für Familien, die in angesagten Musikclubs stattfindet. Zuerst in Berlin, aber inzwischen schon in immer mehr deutschen Großstädten, geben im Milchsalon Bands wir Deine Freunde, Die Mukketier-Bande oder D!E GÄNG Konzerte, die Kinder und ihre Eltern gleichermaßen gut unterhalten.

Für die erste Milchsalon-Compilation hat Patricia 24 Songs zusammengestellt, die die moderne Kindermusikszene widerspiegeln und ihrem Anspruch – Gute KINDERMUSIK. Für ALLE. – voll gerecht werden. Von 3Berlin über Raketen Erne und Cäthe bis zu Matthäus Bär sind Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen vertreten, die aber allesamt kreative handgemachte Musik präsentieren, die mal zum Abtanzen und mal zum Chillen einlädt. Inhaltlich orientieren sich die Songs an der Lebenswelt der Kids. Da wird in „Bestellt“ von Bummelkasten, „Muhsik“ von die Blindfische oder „Mach die Taube“ vom Gorilla Club ziemlich herumgealbert, aber es werden in Stücken wie „Andersrum“ von Lisa Bassenge oder „Coole Kids“ von Rabauken & Trompeten auch wichtige Botschaften wie Toleranz und Selbstbewusstsein vermittelt, allerdings ohne erhobenen Zeigefinger.

Insgesamt machen die Songs auf „Milchsalon Vol. 1“ meisten einfach gute Laune. Da kann man sich gemeinsam mit der Band Randale über „Besserwisser“, sich mit Suli Puschban und „Don´t Panic. Keine Panik“ ins All träumen oder entspannt grooven zu den südamerikanischen Rhythmen von „Keine Zeit“ von Mukkemacher. Wer wie wir fernab von Berlin oder Hamburg lebt und den Milchsalon so nur schwer live erleben kann, hat mit dieser CD immerhin eine gute Alternative fürs nächste Wohnzimmerkonzert!

Unsere Milchsalon Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 30.06.2018 um 01:04 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Milchsalon

Letzte Aktualisierung am 2.07.2018 um 16:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API