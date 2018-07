Die Multi-Platin Größen des Latin Rap CYPRESS HILL kommen mit neuem Album im Dezember für sieben Shows nach Deutschland – Das langerwartete neunte Studioalbum »Elephants On Acid« erscheint im August. Die DJ Legende Mix Master Mike komplettiert das Live Set Up um B-Real, Sen Dogg und Eric Bobo.

Nachdem ihre 2017er Tour zum 25. Bandjubiläum zu einem wahren Triumphzug geriet, waren die Kalifornier noch motivierter, die Studioarbeit zu ihrem neuesten Werk ›Elephants On Acid‹ abzuschließen. Nach nunmehr sechs Jahren Studioarbeit beendete die Band im Frühjahr 2018 die Aufnahmen zu ihrem neuesten Werk und kann den Cypress Hill-Fans nun voller Stolz ihr neuntes Studioalbum präsentieren (VÖ: Aug). Das Album wird sich nahtlos in die bisherige Diskografie der Band einreihen und den gewohnten Cypress Hill-Sound liefern. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Sen Dogg, Eric Bobo an den Percussions und Ex-Beastie Boys DJ Mix Master Mike plant die Band eine fulminante Liveshow in der die neuen Stücke zu Leben erweckt werden sollen.Wir freuen uns auf sieben energiegeladene Konzerte – unter anderem am 12.12. im Kölner Palladium -, wenn es wieder heißt »you can’t stop the hiphop!«