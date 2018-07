QUELLE » Oktober Promotion

Mit „Rainier Fog“ erscheint am 24. August das lange erwartete Album von Alice In Chains, mit dem die US-Rocker das erste neue Material seit mehr als fünf Jahren vorlegen. Mit dem zweiten Vorab-Track „So Far Under“ haben die Fans ab sofort hier die Gelegenheit, sich schon einmal von der Größe des Albums zu überzeugen. „So Far Under“ ist der Nachfolger des kürzlich releasten Vorab-Outtakes „The One You Know“, dessen unter der Regie von Adam Mason entstandener Videoclip bereits mehr als 2,3 Millionen Views generieren konnte.

Beide Advance-Tracks sind bei der Vorbestellung des Albums „Rainier Fog“ bereits heute als Instant-Gratifications erhältlich. Der Longplayer wird sowohl als Download, wie auch als CD sowie als Doppel-LP veröffentlicht. Sänger und Gitarrist William DuVall selbst sagt über die neue Singleauskopplung „So Far Under“: „Der Song beschreibt das Gefühl, sich mit ganzem Herzen gegen etwas aufzulehnen. Von der Situation, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Unterlegen, gegen Windmühlen zu kämpfen und darüber so richtig angefressen zu sein. Der Text wurde von einigen persönlichen Erlebnissen inspiriert, aber auch von den Geschehnissen, die momentan da draußen in der Welt passieren. Doch die Lage ist nicht so aussichtslos, wie sie scheint. Obwohl der Text eine kalte, harte Abrechnung mit einer schwierigen Situation beschreibt, transportiert er auch eine wichtige Botschaft. Es besteht immer die Chance, die Lage zum Positiven zu wenden. Ich werde jeden Entstehungsschritt dieses Songs als wundervolle Erfahrung in Erinnerung behalten – angefangen bei den Aufnahmen des Grundgerüsts und des Gitarrensolos im Studio X in Seattle bis zu den späteren Overdubs mit Nick Raskulinecz in seinem Studio im ländlichen Tennessee. Jeder in der Band und auch das ganze Studioteam ist über seine Grenzen gegangen, um ein großartiges Stück Arbeit abzuliefern. Wir sind wahnsinnig stolz auf diesen Song und natürlich auf das ganze Album!“

Die Aufnahme von „Rainer Fog“ ist für die Band mit einigen wichtigen Premieren verbunden: Einerseits erscheint mit dem Album das erste neue Studiomaterial seit gut fünf Jahren, des Weiteren liefern die Amerikaner ihre allererste Scheibe für BMG ab und haben zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren wieder in ihrer Heimatstadt Seattle aufgenommen (kleine Info am Rande: Der Albumtitel „Rainier Fog“ ist als Tribut an die regnerische Grunge-Metropole im Nordwesten der Vereinigten Staaten zu verstehen). Das Album entstand im Studio X; dem gleichen Ort, an dem bereits ihr selbstbetiteltes 1995er Album aufgenommen wurde. Damals war das Studio noch unter dem Namen Bad Animals bekannt. Weitere Recordings wurden in den Henson Studios in Los Angeles sowie im Studio von Produzent Nick Raskulinecz in Nashville gemacht, mit dem die Band zum mittlerweile dritten Mal zusammenarbeitete. Für den Mix zeichnet sich Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool) verantwortlich.

Mit „Rainier Fog“ legen Alice In Chains den Nachfolger ihres Grammy-nominierten 2013er Albums „The Devil Put Dinosaurs Here“ vor, der in den Billboard Top 200 auf einem 2. Platz sowie jeweils auf einem sensationellen 1. Platz der Billboard Alternative Album-, Top Rock Album- und Hard Rock Album-Charts sowie der iTunes Rock-Charts enterte. Die ersten beiden Singleauskopplungen „Stone“ und „Hollow“ schossen jeweils aus dem Stand auf Platz 1 der Billboard Mainstream Rock Track-Charts, während die 3. Single „Voices“ auf Platz 3 einstieg. Alle drei Singles konnten sich über 20 Wochen in den Hitparaden halten. Alice In Chains (Sänger/ Gitarrist Jerry Cantrell, Sänger/ Gitarrist William DuVall, Drummer Sean Kinney und Bassist Mike Inez) haben kürzlich den 3. Teil ihrer ausgedehnten Welttournee verkündet. Die deutschen Tourdaten sind weiter unten zu finden. Während ihrer beispiellosen Karriere waren Alice In Chains für unzählige Grammy-Awards nominiert und haben weltweit mehr als 30 Millionen Alben verkauft. Somit gelten sie als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten US-Rockbands aller Zeiten, die sich Millionen von Fans aus der ganzen Welt erspielt haben.

Alice In Chains live: