Nach dem Tod von Keith Emerson und Greg Lake, die beide im Jahr 2016 das Zeitliche segneten, ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied von ELP der Verwalter des Erbes. Eine große Aufgabe für Carl Palmer, der immer noch zu den besten Schlagzeugern der Welt zählt.

Die neu veröffentlichte CD/DVD „Carl Palmer´s ELP Legacy Live“ bietet zwei spektakuläre Live Shows aus New York und Miami mit Gastauftritten von Steve Hackett (Genesis) und Mark Stein (Vanilla Fudge) beim Tribute-Konzert für Keith Emerson in Miami.

Der CD-Mitschnitt stammt aus dem Jahr 2014. Das am 25. November 2014 aufgenommene Konzert in der ausverkauften New Yorker „Tralf Music Hall“ präsentiert das „Tarkus“-Album von ELP und dazu unter anderem Highlights wie „Mars, Toccata and Fugue in D Minor“, „The God Of War / 21st Century Schizoid Man“, „Knife-Edge“ sowie „Trilogy“. Ein fulminantes Konzert eines bestens aufgelegten Trios.

Die DVD „Pictures At An Exhibition – A Tribute To Keith Emerson“ bietet ein knapp zweistündiges Konzert vom 24. Juni 2016 im “Olympia Theater” in Miami. Der Release offeriert eine spektakuläre Tribute-Show mit Gastauftritten von Steve Hackett (Genesis), Mark Stein (Vanilla Fudge) and David Frangioni. An diesem Abend spielten die Musiker ELP-Klassiker wie ”Bitches Crystal“, „Hoedown“, „Karn Evil 9“ (Welcome Back My Friends), „Romeo & Juliet“, „Fanfare For The Common Man”, ”Jerusalem” oder ”The Barbarian”. Die Dokumentation ”Behind The Scenes At The Tribute For Keith Emerson” ergänzt die DVD als Bonusmaterial.

Carl Palmer´s ELP Legacy wurde im Jahr 2001 von Carl Palmer gemeinsam mit dem Gitarristen Simon Fitzpatrick und Paul Bielatowicz (Bass) gegründet. Das Power-Trio rekonstruierte die Keyboard-lastigen klassischen ELP-Songs speziell für Gitarre, Bass und Schlagzeug. ”Es ist Metal Prog Rock, der Emerson Lake & Palmer spielt”, erklärt Carl Palmer. ”Es ist originell und einzigartig und das ist wichtig für mich. ”

Die dynamischen Liveshows von Carl Palmer´s ELP Legacy hatten international einen triumphalen Erfolg mit ausverkauften Tourneen und Festivalauftritten. ”Meine Philosophie ist sehr einfach”, erzählt der Schlagzeuger: ”Wenn ich mich weiter verbessern kann, oder auch nicht verbessern, aber den Standard beibehalten kann, dann werde ich weiter machen. Sobald ich das nicht mehr kann, bin ich weg.”

Hoffen wir, dass er noch lange durchhält. 68 Jahre ist ja kein Alter, um diese zeitlose Musik am Leben zu erhalten.

Unsere Carl Palmer´s ELP Legacy Empfehlung

Live Carl Palmer'S Elp Legacy, Live

Bmg Rights Management (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 3.07.2018 um 21:56 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Carl Palmer´s ELP Legacy

