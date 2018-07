Die Fantastischen Vier

QUELLE » DefNash Entertainment

Am Song lag’s definitiv nicht. Auch wenn die deutsche DFB-Auswahl gezwungen war, verfrüht die Heimreise aus Russland anzutreten – der offizielle ARD WM-Song der Fantastischen Vier war und ist der unverzichtbare Soundtrack des Weltmeisterschafts-Sommers 2018. Mit „Zusammen“ gelang der Band zusammen mit Clueso aber nicht nur eine großartig zeitlose Teamspirit-Hymne, sondern auch einer der größten Hits ihrer fast dreißigjährigen Karriere. Die Single peakte auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts und Platz zwei der Offiziellen Deutschen Singlecharts – und zog damit mit der 1999er Fanta 4-Klassiker „MfG“ gleich. In den Airplaycharts kletterte der Song bis auf Platz fünf. „Zusammen“ stammt aus „Captain Fantastic“, dem zehnten Studioalbum der Band, das am 27. April erschien und Platz zwei der deutschen Longplay-Charts schoss. Nun liegt „Zusammen“ endlich auch als Maxi-CD vor: neben der Single-Version finden sich darauf auch das „Zusammen Instrumental“, eine Acapella-Version und der luftig-chillige „Sundowner Mix“ , der mit allerlei rhythmischen und musikalischen Kniffen und Überraschungen aufwartet.

