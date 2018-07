Seht hier unsere Konzertfotos von Chris de Burgh beim Amphitheater Open Air in Trier am 25.7.2018! Weiter geht es am 26.7. mit Amy Macdonald. Am 27.7. folgt die „1. Trierer Nacht der Spielleute“ gestaltet von Versengold, Feuerschwanz und Saltatio Mortis. Und Gentleman sorgt am 28.7. für den entspannten Ausklang.

