Süße 24, Sommersprossen, blonde Lockenmähne und eine rezeptpflichtige Rockröhre: Das ist Lenny. Wenn die Musikerin, die in ihrer Heimat ein Superstar ist und bereits fünf Andĕl Awards (das tschechische Gegenstück zu den US-Grammys) im Regal hat, die Bühne betritt, hat man nur noch Augen für sie. Lenny ist zart, zielstrebig, charmant und ziemlich tough zugleich – und ihre brandneue Single „Enemy“ hat echtes Hitpotenzial. Wer „Enemy“ hört, weiß ganz genau, wer Lenny ist – nämlich nur das, was sie selbst will. Lenny selbst erklärt ihren neuen Song, der soeben auch für die internationale Kampagne einer Schuhmarke ausgewählt wurde, so: „Ich bin davon überzeugt, dass jeder seine eigene Interpretation der Thematik von ‚Enemy’ hat. Für mich geht es in dem Song um den Konkurrenzkampf der heutigen Musikwelt, in der oft glattgebügelte Stars anstatt authentischer Menschen gesucht werden.“ Dass Lenny dabei nicht mitspielt, formuliert sie glasklar im Chorus: „This is me and I’m comfortable with it“. Wo sich Lenny ebenfalls mehr als wohl fühlt ist, auf der Bühne. Das beweist sie in ihrem neuen Live Acoustic Video zu „Enemy“, das auf dem Bata Fashion Weekend in Mailand entstanden ist und das ihr euch hier anschauen könnt.