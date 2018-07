QUELLE » Belle Music

ARTIST » Clueso

Belle Music

Mit “Vier Jahreszeiten an einem Tag“ präsentiert CLUESO eine weitere Single aus seinem neuen Album “Handgepäck I“, das am 24. August erscheint. Der Song ist seine Interpretation des CROWDED HOUSE Tracks “Four Seasons In One Day“. Das Video hierzu entstand unter der Regie von BARIS ALADAG in Schottland und kann hier angeschaut werden.

Auf seinem achten Studioalbum, das er auch selbst produzierte/abmischte, findet sich die ergreifendste, intensivste Musik, die CLUESO bislang veröffentlicht hat. Alle achtzehn Songs entstanden über Jahre auf den zahlreichen Reisen des Erfurters. Wo auch immer der Songschreiber hinreiste, ein Mikrofon, seine Akustikgitarre und “Handgepäck“ waren immer mit dabei.