ROCKAWAY BEACH – das Open Air 2018 am Strandbad in Losheim am See

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr waren sich alle Beteiligten einig: das ROCKAWAY BEACH OPEN AIR darf keine einmalige Sache sein. Und so bringt Popp Concerts auch in diesem Jahr wieder ausgewählte Acts aus dem Indie-, Post Punk- und Punkrock-Bereich zu einem außergewöhnlichen musikalischen Spätsommerabend am Losheimer Stausee zusammen.

Dabei kann sich das Lineup ebenso sehen lassen wie die wunderbare Location. Klar ist jetzt schon: es wird in diesem Jahr noch einmal ordentlich nachgelegt. Dafür spricht alleine, dass für 2018 unter anderem mit einer zweiten Bühne geplant wird, um den Abend am See noch stimmiger und abwechslungsreicher zu gestalten.

Bestätigt sind der Headliner KETTCAR und darüber hinaus ADAM ANGST, THE BABOON SHOW, FJØRT, FORTUNA EHRENFELD und BELGRAD.

Über KETTCAR:

Oft merkt man nicht, dass etwas fehlt. Dass da eine Leere ist, eine diffuse Unzufriedenheit, die man gar nicht richtig festmachen kann. Man merkt nicht, dass etwas fehlt – bis es dann da ist. Genauso ist es mit der neuen KETTCAR-Platte „Ich vs. Wir“. 2013 kündigte die Band eine Pause an, Marcus Wiebusch machte sich an seine Soloplatte. Wie lange KETTCAR auf Eis gelegt würden? Vielleicht sogar für immer? Das war damals nicht klar, und es gab nicht wenige, die das leise Ende einer großen Band gekommen sahen. Doch fünf Jahre später sind KETTCAR wieder da. Und zwar so richtig! Kein Herantasten, kein sachtes Klopfen, kein bescheidenes Wir-würden-dann-auch-mal-wieder… Nein, KETTCAR kommen mit Pauken und Trompeten und Fäusten und Megafonen und mit elf in Songs gegossenen Ausrufezeichen. Und hauen, als ob es nichts Leichteres gäbe, ein Album raus, wie man es hierzulande lange, sehr lange, vielleicht sogar noch nie gehört hat. Ein Album, das Position bezieht in einer Zeit der Konturlosigkeit. Das sich Haltung gönnt, wo Kuscheln, Kungeln und übertriebenes Verständnis vorherrscht. Das macht, packt und angreift, wo die meisten sich doch nur wohlfühlen und arrangieren wollen…

Über FJØRT:

„Rückwärts war nie vorgesehen!“ Keine zwei Jahre ist es her, dass FJØRT mit ihrem zweiten Album KONTAKT die Grenzen ihres Genres transzendierten und unzählige Hörer fanden, die sonst bei „solcher Musik“ eigentlich sofort weghören würden. Jetzt kündigt die Band ihr drittes Album an: COULEUR ist das nächste große Ausrufezeichen in einer Bandgeschichte, die man nur als außerordentlich bezeichnen kann. Mit absoluter Effizienz haben Frank Schophaus (Drums), David Frings (Bass, Gesang) und Chris Hell (Gitarre, Gesang) in weniger als einem Jahr ein Album geschrieben, das mehr denn je die Extreme transportiert, für die das Trio aus Aachen seit ihrer Gründung2012 steht. Glücklicherweise geht die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der FJØRT ihre Band betreiben, nie zu Ungunsten der Qualität ihres Werks. „Die Musik war zu wichtig. Wir mussten weitermachen“, wischt die Band die Zweifel über einen „Schnellschuss“ weg.

Über ADAM ANGST:

ADAM ANGST haben sich bundesweit längst einen Namen gemacht. Die Band besteht aus ehemaligen und aktiven Mitgliedern von FRAU POTZ, FJØRT, WATERDOWN und MONOPEOPLE und lebt ebenso von ihrem abwechslungsreichen Sound wie von den bissigen Texten und der unverwechselbaren Stimme des charismatischen Frontmannes Felix Schönfuss. Darüber hinaus ist ADAM ANGST als herausragende Liveband bekannt.

Über THE BABOON SHOW:

Stichwort herausragende Livebands: zu den besten Bands, die dieses Kriterium erfüllen, gehören ohne Übertreibung die Schweden von THE BABOON SHOW. Irgendwo zwischen klassischem Punkrock, Garage und Powerpop hat die Band einen Sound geschaffen, der nach kurzer Zeit selbst den eingefleischtesten Musikmuffel zum Tanzen bringt. Dafür sorgen die hymnischen Songs ebenso wie die unvergleichliche Energie, die von der absoluten Ausnahmesängerin Cecilia Boström ausgeht. Kein Wunder das Band europaweit Konzerte spielt und auch regelmäßig zu Festivals nach Kuba eingeladen wird. Am 16.02. erschien das neue Album der Band „Radio Rebelde“ auf dem saarländischen Label Kidnap Music.

Über FORTUNA EHRENFELD:

Das Signing des Hamburger Kultlabels Grand Hotel Van Cleef konnte zuletzt im Vorprogramm von Kettcar in der Saarbrücker Garage vollends überzeugen. Das Trio um den Multiinstrumentalisten Martin Bechler hat im letzten Jahr mit „Hey Sexy“ eines der eindrucksvollsten und anspruchsvollsten Pop-Alben für Erwachsene abgeliefert und zählt nicht umsonst Ausnahmekünstler wie Olli Schulz, Gisbert zu Knyphausen oder Marcus Wiebusch zu seinen Fans.

Über BELGRAD:

Diese haben zwar im letzten Jahr gerade mal ihr erstes Album veröffentlicht – dafür sorgte das selbstbetitelte Debüt der Herren mit seinem ebenso düsteren wie außergewöhnlichen Post Punk für mehr als nur Achtungserfolge. Eigentlich kein Wunder, schließlich sind die Mitglieder der Band allesamt alte Hasen und waren bereits bei illustren Kombos wie TORPEDO MOSKAU, SLIME oder KOMMANDO SONNE-NMLICH aktiv.

