VERÖFFENTLICHUNG » 27.07.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Tarja

LABEL » earMUSIC, edel records

27.07.20188 / 9

Die größte Stärke von Tarja liegt in ihrer Live-Performance. Das war schon bei Nightwish so und zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Solo-Karriere. Im Jahr 2012 trat sie mit „Act I“ den Beweis an, dass ihre Bühnenpräsenz gepaart mit einer fantastischen, charismatischen Stimme auch im Mitschnitt auf CD oder DVD funktioniert. Ein umjubelter Erfolg und hohe Chartpositionen waren der Lohn – und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mit „Act II“ nachzieht. Jetzt (sechs Jahre später) ist es soweit.

Vermutlich ist es am besten, wenn man der Performance am Bildschirm folgen kann. Mir liegt zur Review nur die 2CD-Version vor, daher beziehe ich mich darauf. Das Konzert wurde am 26. November 2016 in Mailand mitgeschnitten und enthält einen atemberaubenden Auftritt der finnischen Sängerin. Voller Bombast und sehr energiegeladen. Man kann nachvollziehen, wie das jubelnde Publikum auf die Gothic Metal Darbietung reagiert und vor allem Songs wie das Nightwish-Medley aus „Tutankhamen“, „Ever Dream“, „The Riddler“ und „Slaying The Dreamer“ begeistert abfeiert.

Damit endet CD 1 und CD 2 startet mit einem fulminanten James Bond-Cover: „Goldfinger“. Darüber hinaus bietet das Konzert der „The Shadow Shows“ Tour einen ordentlichen Querschnitt von Tarjas bisherigen Soloalben. Fans und Neulinge können sich leicht in ihren Bann ziehen lassen.

Tarja ist eine Diva im positivsten Sinn des Wortes. Das stellt sie mit ihrem Livealbum mal wieder beeindruckend unter Beweis. Meine Empfehlung!

