Was haben Sarah Connor, Lukas Rieger, Die Lochis, AnNa R., EULE, Matthias Schweighöfer, SARAH, KLUBBB3, Jonas Monar, Max Raabe, Anna Loos, Rea Garvey, Olli Schulz, The BossHoss, Annett Louisan, Johannes Oerding, Barbara Schöneberger, Roland Kaiser & Maite Kelly, LEA und Sido gemeinsam? Sie alle lieben Bibi & Tina!

Und sie alle sagten sofort „Ja“ zu der Idee von Peter Plate & Ulf Leo Sommer, die Lieder neu zu interpretieren und ihnen ihren jeweiligen Stempel aufzusetzen.

Von nun an kann man hören wie The BossHoss das Mädchen auf dem Pferd besingen, wie Jonas Monar sich nach dem Happy End sehnt und Max Raabe erkennt, dass er viel zu selten zelten geht. Der emotionale Höhepunkt des Albums ist unbestritten Sarah Connors leidenschaftliche Version von „Was würdest du tun?“

Bibi & Tina stehen vor allem für Freundschaft, Freiheit und Toleranz. So war es auch für die beiden musikalischen Köpfe Plate & Sommer wichtig, dieses in der Musik und in der Auswahl der Interpreten fortzusetzen.

Somit schlagen Bibi & Tina ein weiteres Kapitel auf und nach vier erfolgreichen Kinofilmen mit mehr als 6 Millionen Zuschauern, zwei gefeierten Musical Arena Tourneen, über 1,6 Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 120 Millionen Streams kann der Bibi & Tina Kult weitergehen…

Tracklisting

1 – Mädchen gegen Jungs – All Stars

2 – Bester Sommer – Johannes Oerding

3 – Omm – Sido

4 – Funky Monkey – LEA

5 – Happy End – Jonas Monar

6 – Ich bleib hier – Matthias Schweighöfer & Maja Pino

7 – Was würdest du tun – Sarah Connor

8 – Up, Up, Up (Nobody’s perfect) – Lukas Rieger

9 – Mädchen auf dem Pferd – The BossHoss

10 – Suzanne – Rea Garvey

11 – 98 Prozent – Anna Loos

12 – No risk no fun – Roland Kaiser & Maite Kelly

13 – Ordinary Girl – Annett Louisan

14 – Viel zu selten gehen wir zelten – Max Raabe

15 – Feuer, Feuer! – EULE

16 – Tür auf – AnNa R.

17 – Einen wunderbaren guten Morgen – Olli Schulz

18 – Auf einer Welle – SARAH

19 – Wunder – Lukas Rieger

20 – Mädchen gegen Jungs (Euroversion) – Barbara Schöneberger & Maite Kelly vs. KLUBBB3

21 – Bibi & Tina (Twin Version) – Die Lochis

Ab 28.09.2018 ist die CD überall erhältlich. Auch als Deluxe Version mit den größten Hits im Original!

