VERÖFFENTLICHUNG » 17.08.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Neil Diamond

LABEL » Capitol Records, Universal Music

17.08.20187 / 9

Neil Diamond kann auf eine über 50 Jahre anhaltende Erfolgsserie zurückblicken, die neben seiner Liebe zum Songwriting ganz klar auf seiner Liebe zur Bühne basiert – weshalb das Livealbum „Hot August Night III“ als weiterer Meilenstein dieser Karriere gelten darf. Das Konzert fand im Spätsommer 2012 im legendären Greek Theatre von Los Angeles zum 40. Jubiläum des Live-Meilensteins „Hot August Night“ (1972) statt.

Im Verlauf der ausgezeichneten Jubiläums-Show kann Diamond zum wiederholten Male seine Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Vom akustischen „Forever in Blue Jeans“ über den Americana-Einschlag von „Kentucky Woman“ bis hin zum zeitlosen Sunshine-Hit „Sweet Caroline“, dem leidenschaftlichen „I Am… I Said“ oder auch dem bewegenden „America“ belegt der packende Mitschnitt, wie mühelos Diamond es auch im fünften Jahrzehnt seiner Karriere gelingt, ein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Das im Dezember 1972 veröffentlichte Originalalbum „Hot August Night“, dessen Titel übrigens auf der ersten Zeile des Songs „Brother Love’s Travelling Salvation Show“ (1969) basiert, hatte bereits ein vergleichbar magisches Konzert eingefangen – einen von insgesamt zehn ausverkauften Abenden, die Diamond im August 1972 im The Greek spielte. „Diese Konzerte zählen seither zu den größten Auftrittsserien eines Pop/Rock-Sängers in L.A.“, schrieb Robert Hilburn über die Shows.

Die gut zwei Stunden und zwanzig Minuten lange Performance wird visuell durch exklusives „Behind-the-Scenes“-Material mit der Band und Diamonds Crew abgerundet. Neil ist stimmlich in Topform – und es gibt die geniale Performance des Altmeisters sowohl auf CD als auch auf DVD. Was will man mehr?

Unsere Neil Diamond Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 20.08.2018 um 22:20 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Neil Diamond

Letzte Aktualisierung am 20.08.2018 um 11:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API