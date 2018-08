Kiddo Kat – hier kommt das Video zur aktuellen Single „In The Air“

QUELLE » promotion werft

KIDDO KAT ist wie eine Sonnenbank für die Seele – eine musikalische Leibspeise im trüben deutschen Singer-Songwriter-Melancholie-Einheitsbrei. Die Wahlhamburgerin aus dem Schoße der Hauptstadt schießt mit übersprudelnder Lebensfreude und Beat-betonter urbaner Popmusik wie mit Leuchtraketen um sich und beweist allen Schwarzmalern, dass englischsprachige Musik aus Deutschland den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Wenn das Energiebündel mit den ellenlangen blonden Haaren Ihre kirschrote Flying-V Gitarre um den Hals hängt und mit einer lässigen Selbstverständlichkeit spielt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, bleiben wirklich keine Fragen offen. Dazu grinst sie verschmitzt und wickelt Ihr Publikum mit entwaffnend guter Laune um den Finger wie Kaugummi.

Die aktuelle Single „In The Air“ ist eine Pop-Hymne an die kleinen Erfolge im Leben und an die Kunst sich selbst zu feiern. Der lässige Dance-Track mit Headnicker-Attitüde und starkem Ohrwurm Potential lässt hier und da Michael Jackson Einflüsse durchblitzen und erinnert an Gute-Laune-Songs wie Justin Timberlake’s „Can’t Stop The Feeling“. Mit ihrer charmant dreckigen Charakter-Stimme verbindet KIDDO die international anmutende Chorus-Hook mit rotzigem Sprechgesang in den Strophen. Dabei stiftet sie mit viel Humor den Zuhörer dazu an, sich für ganz alltägliche kleine Errungenschaften auch mal zu belohnen und jeden noch so kleinen Anlass zum Feiern zu nutzen!

Ein wahnsinnig ansteckendes Lobeslied an den Optimismus!

Ihr Debut-Album trägt den Titel „Piece Of Cake“ (Album-VÖ: 13.07.18) (engl.:Kuchenstück/Kinderspiel) und hat tatsächlich einen ganz ähnlichen Effekt, wie eben so ein „Schoko“-Kuchenstück: Es geht einem direkt viel besser, ganz ohne Hüftgold. KIDDO KAT serviert dicke RnB Beats in knisternd bunter und moderner Pop-Verpackung. Wer in Ihre Lyrics eintaucht, trifft auf eine selbstbewusste Frau mit viel Selbstironie, die einen kometenhaften Start hingelegt hat:

Im April 2016, landet KIDDO KAT über Nacht einen viralen Megahit im Internet, als sie mit einer Kollegin (Heidi Joubert) in eine Frankfurter S-Bahn steigt und mit nichts als einer Gitarre und einer Cajon innerhalb weniger Minuten den Wagon in ein Party-Abteil verwandelt. Das Video Ihrer Kiss-Cover-Version bei der spontan ein Fahrgast rappend in die Performance einsteigt wurde weltweit mittlerweile über 100 Millionen mal angeklickt. Daraufhin kann sie sich vor Presse-Anfragen kaum noch retten, gibt Interviews für alle relevanten deutschen Radiostationen und Zeitungen, sitzt bei Markus Lanz in der Sendung und landet auf der Titelseite des Hamburger Abendblattes. Die Erfolgs-Welle trägt sie nur einen Monat darauf in Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Karsten Jahnke auf ihrer ersten Headliner-Tour durch Deutschland und wenig später zu diversen Support Shows für u.a. Jamie Lidell und Lucky Chops. Um all die Eindrücke und Erfahrungen aus dieser intensiven Zeit zu verarbeiten, zieht sich die junge Musikerin 2017 ins Studio in Ihrer Heimatstadt Berlin zurück, wo sie in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten Patrik Majer (u.a. Wir Sind Helden/Rosenstolz) ihr Debut-Album aufnimmt. Das Album erscheint am 13.07.18.

KIDDO KAT – PIECE OF CAKE TOUR 2018:

08.10.2018 – Leipzig, Neues Schauspiel

09.10.2018 – Osnabrück, Rosenhof Foyer

11.10.2018 – Köln, Yuca

13.10.2018 – Frankfurt, Mousonturm

14.10.2018 – München, Ampere

15.10.2018 – Hannover, Lux

16.10.2018 – Berlin, Privatclub

