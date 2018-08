VERÖFFENTLICHUNG» 09.11.2012 BEWERTUNG» 8 / 9 ARTIST» Dick Brave, Fury In The Slaughterhouse, Guano Apes, H-Blockx, Nina Hagen, Selig, Silbermond, Söhne Mannheims, Spliff, Tocotronic, Various Artists, Wir sind Helden LABEL» Kulturspiegel, Sony Music „German Television [weiter lesen]