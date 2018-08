VERÖFFENTLICHUNG » 17.08.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Carpark North

LABEL » edel, Motor Entertainment

Die preisgekrönte dänische Rockband ist bekannt für ihre charakteristische Mischung aus Rock und elektronischem Sound mit eingängigen Refrains und energiegeladenen Live-Shows, die eine starke visuelle Ausdruckskraft haben.

Das Album wird eingerahmt von zwei Titeln in dänischer Sprache, die mich in ihrer Lautmalerei sofort gefangen nehmen. Vor allem „Håb“ klingt so berührend, dass ich mir ein ganzes Album in diesem Stil wünsche. In den englischsprachigen Songs gibt es aber die gewohnten Rock- und Elektropop-Nummern mit viel Synthesizer. Das vermutlich autobiographische „When We Were Kids“ klingt wie ein Tribut an die Kindheit in Kopenhagen. „Raise Your Head“ ist einer der reinsten Rocktracks, den die Band jemals geschrieben hat – mit einer Energie, die die Menschen aufrüttelt und zusammenbringt. Ob Hymne oder Hardrock-Hammer: Live werden diese Stücke jeden Zuschauer umhauen.

Ende der 90er Jahre wurde das im heimischen Studio aufgenommene Demo der Band zum meistverkauften Demo in der dänischen Musikgeschichte. Das führte dazu, dass ihr Debütalbum die Nation im Sturm eroberte und die Spitze der Album-, Single- und Radiocharts erklomm. Von Anfang an hat sich die Band an ein striktes Do-it-yourself-Ethos gehalten, wenn es um Musikvideos, visuelle Live-Effekte, Illustrationen, Grafiken und das Songschreiben ging. Mit „Hope“ geht das Trio diesen Weg unbeirrt weiter und sollte es bald schaffen, auch außerhalb Dänemarks ordentlich zu charten.

Auf dem Album gibt es zum Abschloss eine Kollaboration mit Samu Haber – den offiziellen Titelsong für die Eishockeyweltmeisterschaft, die im Mai in Dänemark stattfand.

