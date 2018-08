Nachdem sie schon im Juli 2017 für drei Shows in Deutschland zu Gast waren und gerade erst am 8. August im Berliner Lido mit einem Special Akustik-Gig die Fans begeistern konnten, kündigen The Magpie Salute eine weitere Deutschland-Tournee im Herbst an. Die Rockband um die ehemaligen The Black Crowes-Mitglieder Rich Robinson (g), Marc Ford (g) und Sven Pipien (b) wird im November drei Clubshows hierzulande absolvieren. Mit dabei haben The Magpie Salute ihr Debüt-Album „High Water I“, das am 10. August 2018 über Mascot/Rough Trade veröffentlicht wurde. Zu sehen ist das Sextett am 19. November 2018 in Köln im Club Volta, am 20. November 2018 in Aschaffenburg im Colos-Saal und am 27. November 2018 in Hamburg im Uebel & Gefährlich.

Diese außergewöhnliche Band vereint nicht nur prahlerischen Rock’n’Roll, psychedelischen Blues und Lagerfeuer-würdige Geschichten, sondern auch Musiker, deren Wege sich einst trennten und die nun wieder zueinander gefunden haben. Gegründet von Gitarrist Rich Robinson, setzen The Magpie Salute eine Episode fort, die ihren Anfang mit Gitarrist Marc Ford und Bassist Sven Pipien bei den legendären The Black Crowes nahm, die mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Rockbands weltweit gehören. Mit Sänger John Hogg arbeitete Robinson bereits bei seinem Nebenprojekt ‚Hookah Brown‘ zusammen und Keyboarder Matt Slocum sowie Schlagzeuger Joe Magistro unterstützen ihn seit Jahren bei seinen Soloalben und auf Tour. Eine richtige Band also, mit Erfahrung, Talent und Sendungsbewusstsein.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 24. August 2018. Tickets sind unter http://www.myticket.de/ sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.