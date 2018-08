QUELLE » netinfect

ARTIST » Milian Otto

LABEL » Tap-Water-Records

netinfect

In einer digitalen Ära, in der Musik vorwiegend als Fastfood konsumiert wird und die Hörgewohnheiten durch die immer gleichen Geschmacksverstärker konditioniert sind, wagt der Liedermacher Milian Otto die Unverschämtheit, die Worte in den Fokus zu setzen und so mit seiner unverblümten Sicht auf die Welt, den Synapsen seiner HörerInnen ein feines Fressen vorzusetzen.

Mit seinem am 31. August 2018 erscheinenden Debütalbum „Wahnwitz und Gelegenheit“ (Label: Tap-Water-Records), das sich textgewaltig sowohl in politische als auch in sehr persönliche Konflikte gräbt, wird er im Herbst/Winter 2018 in Deutschland und der Schweiz unterwegs sein.

Als Schauspieler ist Milian seit vielen Jahren auf den deutschsprachigen Bühnen zuhause und hat während seiner Festengagements in Düsseldorf und Zürich in dutzenden Produktionen mitgewirkt, unter anderem bei Karin Henkel, Herbert Fritsch, Jan Bosse und vielen anderen. Was das Schauspiel mit seiner Musik verbindet, ist die Lust an der Sprache, die Lust am Erzählen und der Wille, gehört zu werden. Je kleiner die Geste, desto größer der Inhalt.

Die zwölf Lieder auf „Wahnwitz und Gelegenheit“ sind eine Auswahl aus unzähligen Liedern, die sich im Laufe der Jahre in Milians Repertoire aufgestapelt haben. Hierbei schrieb er ausschließlich sein eigenes Material, lediglich das Lied „Trotz alledem“ bedient sich einer traditionellen schottischen Melodie, zu der Milian eine Neufassung des Textes geschrieben hat. Sie reiht sich ein in zahlreiche Bearbeitungen der Ursprungsversion von Ferdinand Freiligrath (1848) – die bekanntesten unter ihnen stammen von Wolf Biermann und Hannes Wader.

Die Aufnahmen zu Milians Debüt, das er in Eigenregie selbst eingespielt hat, entstanden über einen Zeitraum von circa zwei Jahren zuhause in seinem Schlafzimmer – die knarzigen Schritte der Nachbarn haben darauf ebenso ihren Platz erzwungen wie die eine oder andere vorbeifahrende Straßenbahn. Dabei diente eine alte, widerspenstige Bandmaschine als Aufnahmegerät und prägendes Soundelement. Damit die Lieder ihren offenen und fragilen Charakter behalten können, bleiben neben dem Fuß-Tapping auf „Trotz Alledem“ und einigen perkussiven Elementen am Ende von „Der weiße Traum“ die verschiedenen Gitarren die einzigen Instrumente auf dem Album.

Tour Milian Otto 2018:

20.06.18 – DE – HAMBURG Knust Acoustics

18.08.18 – CH – ZÜRICH 10 Jahre RiffRaff

25.08.18 – DE – BRANDENBURG Wir am Bahnhof

26.08.18 – DE – KÖLN Blueshell

31.08.18 – CH – ZÜRICH Helsinki

22.10.18 – CH – WINTERTHUR Portier

23.10.18 – CH – BASEL Parterre

26.10.18 – CH – OSTERMUNDIGEN Elchclub

27.10.18 – CH – ZÜRICH Piccolo Giardino

01.11.18 – DE – BERLIN Privatclub

02.11.18 – DE – DRESDEN Altes Wettbüro

03.11.18 – DE – CHEMNITZ Wohnzimmer Konzert

16.11.18 – DE – FRANKFURT Holzhausenschlösschen

17.11.18 – DE – KÖLN Die Wohngemeinschaft

21.11.18 – DE – TÜBINGEN Sudhaus

23.11.18 – DE – AUGSBURG Die Metzgerei

24.11.18 – DE – LINDAU Kleines Zeughaus

25.11.18 – DE – ULM Sonntagskonzerte

05.12.18 – DE – LÜBECK Tonfink

07.12.18 – DE – LEIPZIG Noch Besser Leben

