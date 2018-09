QUELLE » MCS

ARTIST » La Bouche

LABEL » Nene Musik

MCS

La Bouche genießen einen ganz besonderen Status unter allen Künstlern und Bands der 90er Jahre. Unter der Regie von Plattenmogul Frank Farian, avancierten Melanie Thornton und Lane McCray zwischen 1994 und 1999 zu weltweiten Superstars und verkauften insgesamt über 12 Millionen Tonträger. Ihre Hits „Sweet Dreams“, „Be My Lover“ oder „Fallin In Love“ erreichten in mehr als 20 Ländern höchste Chartplatzierungen und stehen bis heute für das Lebensgefühl des bunten Jahrzehnts der 90er.

Etwa ein Jahr nachdem sich Melanie dazu entschieden hatte, die Gruppe zu verlassen und eine Solokarriere zu starten, starb sie unter tragischen Umständen bei einem Flugzeugabsturz, woraufhin ihr Weihnachts-Hit „Wonderful Dream“ und auch alle La Bouche Hits fortan eine ganz besondere Rolle innerhalb der Musik der 90er Jahre einnehmen konnten.

Jetzt schreiben wir das Jahr 2018. Lane McCray ist bereit, ein neues Kapitel für La Bouche aufzuschlagen und einiges hat sich verändert. An seiner Seite erleben wir nun die stimmgewaltige Sophie Cairo, die viele Jahre in ihrer Heimat Ungarn unter anderem erfolgreich für Lenny Kravitz im Background gesungen hatte. „Die Fans haben mich zurückgeholt“, sagt Lane, der über viele Jahre hinweg immer wieder von Menschen über ein mögliches Comeback von La Bouche angesprochen wurde. „Nach Melanies Tod habe ich eine ganze Weile gebraucht, um mit dem Verlust klarzukommen und wieder quasi bei null anzufangen. Ich denke noch immer täglich an sie und vermisse sie sehr, bei jedem Auftritt widme ich ihr den Song In Your Life“, erzählt Lane.

„Night After Night“ ist der erste neue La Bouche Song seit 2002 und zeigt, dass ein Musikprojekt der 90er sich auch heute nicht vor der jungen Konkurrenz verstecken muss. Geschrieben von Lane McCray und Sophie Cairo, produziert von MIRKO und aufgenommen im Fight4Future Laboratory, wird hier ein zeitgemäßer Dance Track gekonnt in Szene gesetzt. Das dazugehörige Video wurde an mehreren Locations in St. Louis, USA gedreht.

Unsere La Bouche Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 3.09.2018 um 21:24 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu La Bouche

Letzte Aktualisierung am 4.09.2018 um 07:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API