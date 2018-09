VERÖFFENTLICHUNG » 31.08.2018

28 Jahre sind sie jetzt schon am Start. Die Geschichte von Betontod ist eine Geschichte von fünf Jungs vom Niederrhein, die sich mit Punkrock im Gepäck auf den Weg machten, um mit ihrer Musik das Land und die Herzen zu erobern. Dieser unbedingte Wille, der sie mit dem Album „Revolution“ im Januar 2017 bis auf Platz 3 der deutschen Charts katapultiert hat, war Inspiration und Antrieb zugleich. Das mittlerweile neunte Studioalbum trägt den mitreißenden Titel „VAMOS!“ und Fans dürfen sich auf zehn neue Kracher, inklusive den beiden Singles „La Familia“ und „Boxer“, sowie zahlreiche Granaten wie den stimmungsvollen Opener „Zusammen“, das ernste „Stück für Stück“ oder die zynische Gute-Laune-Nummer „Nie mehr Alkohol“ freuen.

Damit liegt die ehemalige Schulband ganz im Trend der Zeit. Es gibt nicht nur bierselige Mitgröl-Nummern, sondern auch durchaus ernsthafte Themen, die man im Punk nicht außen vor lassen kann. Gitarrist Frank Vohwinkel bringt es auf den Punkt: „Wir haben inzwischen alle selbst Kinder und sehen so langsam, wie die nachfolgende Generation mit den Fragestellungen umgeht, die uns immer schon beschäftigt haben und mit denen sie jetzt konfrontiert werden. Was uns aufgefallen ist, ist, dass es so gut wie keine Subkultur mehr gibt. Zumindest keine, die wir von früher kannten, zum Beispiel Punk oder Grufties. Alles verschwindet und wird gleichförmig. Das ist echt erschreckend, denn keiner traut sich mehr ins Chaos. Alles muss geregelt sein. Von daher ist es wichtig, dass wir uns alle aufmachen und wieder für das Chaos bereit sind. Nur daraus kann wieder etwas Neues entspringen. Kreativität bedingt unter Umständen genau dieses Chaos. Wenn das wegfällt, gute Nacht.“

Da es bei Betontod gerne auch mal etwas mehr sein darf, haben sich die fünf Vollblutmusiker noch einen Bonus für ihre treuen Fans ausgedacht und legen der Erstauflage von »VAMOS!« eine zweite CD bei. Denn der immer dagewesene Geist des Punkrock trieb sie dieses Mal dazu, Songs aus den 70ern in ihr eigenes Betontod-Gewand zu kleiden. Alles Songs, die jeder kennt, aber so hat man sie noch nie gehört und wir können endlich sagen: So kann man sie endlich auch einmal anhören! Die „Trinkhallen Hits Vol. 1“ werden auf jeden Fall aufregen, begeistern und es wird darüber zu reden sein. Auch auf der kommenden »VAMOS! Tour« werden diese Songs nicht zu kurz kommen und es wird definitiv einen kleinen Abstecher in die 70er und 80er geben. Betontod nehmen alle mit in diese geile Zeit!

