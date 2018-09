VERÖFFENTLICHUNG » 07.09.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Víkingur Ólafsson

LABEL » Deutsche Grammophon

07.09.20188 / 9

Wenn ich an J.S. Bach denke, dann sind es vor allem Orgelmusik und große Choräle, die ich im Kopf habe. Also Erhabenheit statt Leichtigkeit. Zu Lebzeiten wurde Bachs Musik recht wenig Beachtung geschenkt. Inzwischen jedoch gilt er als einer der größten Musiker aller Zeiten. Und das zu Recht, wenn man sich seine bekannten Stücke anhört.

Der junge Pianist Víkingur Ólafsson aus Island hat sich nun seines Werks angenommen und die entsprechende CD schlicht „Johann Sebastian Bach“ getauft. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und es bleibt nur noch die Frische und Lebendigkeit zu bewundern, mit der der 34jährige die Stücke aus dem 18. Jahrhundert interpretiert.

Der Isländer ist ein musikalischer Freigeist mit Mission. Schon einmal hat der smarte Interpret die Klassikwelt aufhorchen lassen – das war Anfang 2017, als seine Einspielung der Solo-Klavieretüden von Philip Glass erschien und er in den Minimalstrukturen betörend durch Raum und Zeit wandelte. Auf Glass folgt nun Bach. Im September ist bei Deutsche Grammophon das zweite Album von Ólafsson erschienen. Sein Inhalt ist die virtuose Verschmelzung von Originalwerken Johann Sebastian Bachs und Transkriptionen.

Der Pianist hat das kontrapunktische Werk von Bach investigativ erforscht und bringt auf seinem Album die verschiedensten Facetten zum Vorschein. In Auszügen aus dem Wohltemperierten Klavier wie dem Präludium und der Fuge in e-Moll BWV 855 oder kontrapunktischen Kleinoden wie der Sinfonia Nr. 15 h-Moll BWV 801 setzt er Bach als Meister der Kurzgeschichte in Szene, während die verspielte Aria variata BWV 989 das architektonische Zentrum des Albums darstellt. Spannungsvoll ergänzt werden die Originalwerke etwa durch Rachmaninows Bearbeitung von Bachs Gavotte aus der Partita Nr. 3 für Violine E-Dur BWV 1006, Busonis Transkription des Chorals „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ oder eine faszinierende Bearbeitung der ersten Arie aus der Solo-Kantate für Altstimme „Widerstehe doch der Sünde“ durch Ólafsson selbst.

Wie schon bei Glass offenbart sich Ólafsson als hochintelligenter und innovativer Klangforscher, der sich den gängigen Kategorien behände entzieht und das klassische Genre neu definiert. Schlank und schnörkellos, gleichzeitig ungemein expressiv in seinem Spiel zieht der Pianist in den Bann und fasziniert mit sinnlicher Experimentierfreude und suggestiver Dichte im Ausdruck.

Unsere Víkingur Ólafsson Empfehlung

2 Bewertungen Johann Sebastian Bach Vikingur Olafsson, Johann Sebastian Bach

Deutsche Grammophon (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 um 22:34 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Víkingur Ólafsson

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 um 22:34 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API