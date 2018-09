DATUM » 13.09.2019

QUELLE » semmel concerts

ARTIST » Michelle

13.09.2019semmel concerts

Schlagerstar MICHELLE geht 2019 wieder auf Tour. In der neuen Show „Tabu – LIVE“ präsentiert die erfolgreiche Sängerin an 21 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr aktuelles Album „Tabu“ sowie viele weitere Hits. Wie in den Songs selbst wird MICHELLE auch auf der Bühne kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie von den Höhen und Tiefen ihres ereignisreichen Lebens singt und berichtet. So nah und persönlich haben ihre Fans sie selten zuvor erlebt.

„Tabu – LIVE“ ist damit die Fortsetzung einer künstlerischen Offensive, die MICHELLE bereits mit der Veröffentlichung ihres Albums „Tabu“ eingeleitet hat. Mit einem neuen und erstklassigen Team junger und progressiver Songschreiber und Produzenten im Rücken balanciert sie gekonnt auf der Grenze von Schlager und Pop. Beteiligt waren u.a. Joe Walter (Glasperlenspiel, Felix Jaehn, Jennifer Rostock, Christina Stürmer), Stephanie Stumph (Helene Fischer), Thorsten Brötzmann (Helene Fischer, Kerstin Ott, Matthias Reim, Ben Zucker) sowie Peter Plate und Ulf Sommer (Rosenstolz, 2Raumwohnung, Sarah Connor). Dadurch und durch ihre unvergleichliche Authentizität verleiht MICHELLE der Musik von Tournee und Album sowohl inhaltlich als auch musikalisch eine aufregend neue Dimension.

13.09.2019 20:00 Uhr Gera Kultur- und Kongresszentrum

15.09.2019 18:00 Uhr Wien Wiener Stadthalle – Halle F

16.09.2019 19:30 Uhr Dresden Konzertsaal im Kulturpalast

18.09.2019 19:30 Uhr Halle / Saale Steintor-Varieté

19.09.2019 19:30 Uhr Erfurt Alte Oper – Erfurt

21.09.2019 19:30 Uhr Alsdorf Stadthalle

22.09.2019 18:00 Uhr Trier Europahalle

23.09.2019 19:30 Uhr Köln Palladium

25.09.2019 19:30 Uhr Fellbach Schwabenlandhalle

26.09.2019 19:30 Uhr München Circus Krone GmbH & Co. Betriebs-KG

27.09.2019 19:30 Uhr Zürich Volkshaus Zürich

29.09.2019 18:00 Uhr Düsseldorf Capitol Theater Düsseldorf

30.09.2019 19:30 Uhr Hagen Stadthalle

01.10.2019 19:30 Uhr Duisburg Theater am Marientor

03.10.2019 19:30 Uhr Neubrandenburg Stadthalle

04.10.2019 19:30 Uhr Hamburg Laeiszhalle

05.10.2019 19:30 Uhr Kiel Sparkassen-Arena-Kiel

06.10.2019 18:00 Uhr Hannover Theater am Aegi

08.10.2019 19:30 Uhr Kassel Kongress Palais Kassel – Stadthalle

09.10.2019 19:30 Uhr Frankfurt am Main Alte Oper – Großer Saal

10.10.2019 19:30 Uhr Berlin Tempodrom

