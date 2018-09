Hinter Milou & Flint stecken mit Barbara Milou und Christoph van Hal zwei leidenschaftliche Vollblutmusiker und Multiinstrumentalisten, die nach einer Zufallsbegegnung vor sechs Jahren die ersten gemeinsamen Songs schrieben und seither erfolgreich als Duo unterwegs sind. Nach ihrem Debüt „orange bis blau“ erweitern sie nun ihre Farbpalette um „blau über grün“ und erfreuen erneut mit akustischen deutschsprachigen Songs voller Leichtigkeit.

Der Opener „Herz aus Glas“ eröffnet den Liederreigen verspielt und voller Poesie und das folgende „Hey du“ erzählt von einer flüchtigen und doch intensiven Begegnung am Bahnhof beim Warten auf den letzten Zug. „Hütte mit Strand“, gelebtes Ausbrechen aus dem grauen Alltag, erinnert an beschwingte französische Chansons, ebenso wie das tatsächlich ganz auf französisch gesungene „Vole avec moi“, und „Farben fallen“ entführt mit seinem ausgedehnten Instrumentalteil in eine atmosphärische Traumwelt.

Allerdings ist auch die Welt von Milou & Flint nicht nur bunt und schön. Das melancholische „Von dir geträumt“ erzählt von der Sehnsucht nach einem Menschen, dem man nur noch im Traum begegnen kann, und „Bauchgefühl“ reflektiert über die Tiefpunkte des Lebens, die unweigerlich kommen müssen, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Auch die Single „Schwalben Anfang Mai“ kommt zwar beschwingt daher, handelt aber auch von Abschiedsschmerz und der Erkenntnis, dass man Schönes nicht einfach festhalten kann.

Die Arrangements sind vielseitig, aber nie überladen. Im Mittelpunkt stehen meist Gitarre, Klavier, Akkordeon, Glockenspiel und Percussion – Instrumente, die die beiden selbst beherrschen – und natürlich ihr klarer zweistimmiger Gesang. Zusätzlich haben sie sich noch einige Gastmusiker ins Studio geladen, die mit Streichern, Flöte oder Bass das musikalische Spektrum bereichern. Milou & Flint ist dabei das Kunststück gelungen, die intime Atmosphäre eines Lagerfeuerkonzertes ein Stück weit in den professionellen Studioaufnahmen einzufangen. Dazu passt perfekt ihr letztes Stück „Zugabe“, mit dem sie sich persönlich bei ihren Zuschauern bedanken.

Als Bonus gibt es dann noch eine Orchesterversion von „Von dir geträumt“, die ein durch und durch gelungenes Album abrundet. Es macht einfach Spaß, diesen beiden tollen Musikern dabei zuzuhören, wie sie ihren ganz persönlichen Soundtrack des Lebens mit uns teilen.

Unsere Milou & Flint Empfehlung

blau über grün Milou & Flint, blau über grün

That Sunday Recordings (Membran)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 6.09.2018 um 18:54 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Milou & Flint

Letzte Aktualisierung am 19.09.2018 um 05:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API