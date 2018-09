QUELLE » rosenheim rocks

2011 erschien das Debüt „Dark And Cold“ der Metaller aus Österreich. Seitdem geht es konstant bergauf für das im Jahr 2005 gegründete Quartett. Supporttouren für unter anderem Exodus, Rotting Christ und Grave Digger bescherten der Gruppe bereits früh große Achtungserfolge. Im Frühjahr 2015 ging die Band auf eine dreimonatige Monster-Tournee durch komplett Europa im Vorprogramm von U.D.O.

„Here It Comes“ heißt das dritte Werk. Bei einer Show in Schweden legten sie den finalen Grundstein zur Zusammenarbeit mit Andy LaRocque, mit dem sie bereits seit einer ganzen Weile in Kontakt standen und der auch bereits beim Vorgängerwerk Hand an die Regler legte. „Wir fuhren die komplette Tour in unserem alten 309d Mercedes, Baujahr 1986“, erinnern sich die Musiker. „25.000 Kilometer haben wir auf den während der drei Monate drauf gefahren. Als Andy den alten Van sah, musste er lachen. Er erzählte uns, dass sie früher ganz genauso unterwegs gewesen wären. Nur mit dem Unterschied dass sie einen Fahrer hatten und wir nicht. Er konnte nicht glauben, dass wir echt die ganzen drei Monate da zusammengepfercht herumgetourt sind und dabei auch noch alles selber gefahren sind. Er lud uns zu einem Barbeque ein bei sich zuhause und erzählte uns während dem ein oder anderen Bier die ein oder andere Anekdote.“

Die wichtigste davon haben GARAGEDAYS nun zu ihrem Mantra gemacht: „Spiele immer den Ball – bleib dran und arbeite hart. Und höre nie auf, an dich zu glauben.“ Diesen Leitsatz verinnerlicht, ist ihr drittes Album mit Andy LaRocque als Mastering Engineer und Flemming Rasmussen als Produzent entstanden – für eine junge Band ein großer Ritterschlag. „Wir wollten immer schon mit Flemming arbeiten“, so die Musiker über ihren Traum. „Wir schickten ihm ein Demo und er fand uns gut und setzte sich mit uns in Verbindung.“

Vier Monate lang dauerte die Zusammenarbeit zwischen Flemming und der Band, die ihren Namen einem Schrottplatz zu verdanken haben, der sich viele Jahre lang direkt neben ihrem Proberaum befand. „Während andere dort an ihren Autos geschraubt haben, haben wir an unseren Songs geschraubt.“

