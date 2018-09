LUPID – das sind Singer/Songwriter Tobias, Patrick am Bass und den Keyboards und Markus am Schlagzeug. Die drei Gießener kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Drei Alben haben sie bereits zusammen aufgenommen – damals noch für das Soloprojekt von Sänger Tobias Hundt und gemeinsam mit zwei weiteren Bandkollegen. Nachdem diese die Band verließen, sollte sich alles entscheiden: Den Traum der Musikerkarriere aufgeben? Alles beenden?

Ein ehrlicher Austausch – dann war klar: „Wir machen weiter – und setzen alles auf eine Karte.“ Das Debütalbum „Am Ende des Tages“ erschien im Frühjahr. Als Support von Wincent Weiss waren sie in der Europahalle Trier am Start – und der Herbst führt sie in das Jugendzentrum Mergener Hof in Trier, am 11.11.

Empfehlungen zu Lupid

Letzte Aktualisierung am 25.09.2018 um 12:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API