QUELLE » DefNash Entertainment

ARTIST » The Crispies

DefNash Entertainment

„Fake Leather“, das zweite Album der Crispies, zeigt eine Band im Wandel, im Spannungsfeld zwischen Rock ’n’ Roll und Rap. Es ist kein Walk This Way oder Crossover im klassischen Sinn. Die Crispies mischen das ganze Spektrum moderner Urban Music von Diplo über Tyler The Creator bis Lil Peep (RIP) mit von Ty Segall oder Wavves inspiriertem Garagen-Rock und erzeugen dabei einen Bastard aus Gitarre und Beats, bei dem von den ursprünglichen Zutaten eigentlich nichts übrigbleibt. Ziemlich genau eine Hälfte von „Fake Leather“ ist als Band in klassischem Line Up im Proberaum entstanden, die andere hat Sänger Tino Romana gemeinsam mit Produzent Mario Fartacek von Mynth im Studio produziert.

„Fake Leather“ als Albumtitel bedeutet insofern auch, dass die Crispies nicht die Rettung des Rock ’n’ Roll im Lederoutfit sein, sondern einfach nur ihr eigenes Ding durchziehen wollen. The Crispies sind Tino Romana (Gesang), Rob Wolfe (Gitarre), Parsa Sarraf (Bass) und Peter Ferdinand (Schlagzeug). Die Band wurde nach Schulabschluss 2014 in Wolfes Keller gegründet, teils aus Perspektivlosigkeit, teils aus Spaß. So speist sich auch ihr Selbstverständnis aus der Spannung zwischen Langeweile und Exzess, zwischen Selbstironie und der Ernsthaftigkeit von Rock ’n‘ Roll Klischees in Lederjacken und zerrissenen Jeans. Ihr Debütalbum „Death Row Kids“ erschien im Oktober 2016 auf Seayou Records.

Heute feiern wir die Video Premiere zu ihrer neuesten Single „Fake Leather“, das ihr euch hier anschauen könnt!