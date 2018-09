VERÖFFENTLICHUNG » 21.09.2018

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Cat Ballou

LABEL » Miao Records, Rough Trade

21.09.20188 / 9

Irgendwas haben sie an sich, die Bands aus dieser Stadt. Egal ob es die alteingesessenen wie BAP, Bläck Föös, Brings oder die Höhner sind – oder Vertreter jüngeren Kalibers wie Kasalla und Cat Ballou. Sie singen in einem Dialekt, den man 300 km weiter nur noch schwer versteht. Trotzdem sind sie im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. BAP haben Kölsch als Singsprache salonfähig gemacht und alle, die nachzogen, hatten spätestens mit ihrem ersten Karnevalshit den entsprechenden Erfolg. Das macht Köln keine andere deutsche Stadt nach.

Neben Kasalla gehören Cat Ballou zu den Gruppen, die erst im aktuellen Jahrtausend das Licht der Welt erblickten. Seit ihrem Sieg beim „Köln Rockt“ Bandcontest 2011 ging es steil bergauf für die Band. „Et jitt kei Wood“ rangiert im Kölner Liedkanon längst auf einer Höhe mit „Veedel“ und „Verdamp lang her“. Und mit „Liebe Deine Stadt“ gelang ihnen 2016 ein unter den Kölner Bands einzigartiger Coup: zusammen mit Lukas Podolski und Mo-Torres, trafen sie einen Nerv und knackten über Nacht ohne jegliche Promotion die nationalen iTunes-Charts.

Die selbst betitelte CD enthält alle Zutaten, die man für ein gutes Kölschrock-Album braucht. Schöne Melodien, die charismatische Stimme von Oliver Niesen und sanfte Themen wie Liebe, Freundschaft, Familie. „Su lang mer uns noch han“ erzählt vom Freundeskreis, der älter geworden ist, sich aus den Augen verliert und doch immer in einer Verbindung steht. „Urlaub“ und „Mir fiere et Levve“ sind atmosphärische Songs zum Kraft schöpfen. „Bröcke“ ist das perfekte Lied für alle, die sich aus der Ferne in ihre Lieblingsstadt zurücksehnen. Das kann ich für Trier genau so nachvollziehen wie der Kölner für Köln.

Cat Ballou bescheren uns hier ein Album, das ganz in der kölschen Tradition steht und sich vom ersten Ton an sehr vertraut anhört. Die Produktion erfolgte im bekannten Maarwegstudio2 und man hat sich einiges einfallen lassen von elektronischen Einsprengseln bis hin zu HipHop-Passagen. Das sind Songs, die nicht nur an Karneval auch im ganzen Land funktionieren sollten.

