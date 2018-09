Metallica Tour 2019 Deutschland Tickets Köln Berlin München Mannheim

QUELLE » Eventim.de

Metallica Tour 2019 Deutschland Tickets

Die Thrash-Titanen kommen zurück: Auf ihrer „WorldWired Tour“ spielen Metallica zwischen Juni und August 2019 vier Stadionkonzerte in Deutschland! Nach der gefeierten Arenatour, auf der Hetfield und Co. einmal mehr Publikumsrekorde gebrochen haben, können sich die Fans nun auf die nächsten Metal-Highlights unter freiem Himmel freuen. Als Support für die vier Open-Air-Shows in Köln, Berlin, München und Mannheim sind Ghost und Bokassa mit dabei.

Zusätzliche Information zum Metallica-Vorverkauf:

Für jedes Ihrer bei EVENTIM erworbenen Metallica-Tickets erhalten Sie eine digitale oder physische Standard-Version des aktuellen Metallica-Albums „Hardwired… To Self-Destruct“.*

Metallica Stadion Tour 2019

13.06.2019 – Köln

06.07.2019 – Berlin

23.08.2019 – München

25.08.2019 – Mannheim

* Für jedes bei EVENTIM erworbene Metallica-Ticket erhalten Sie einen einzigartigen Code, der einmalig für genau eine Kopie von „Hardwired… To Self-Destruct“ eingelöst werden kann. Bitte beachten Sie, dass bei der physischen Version zusätzliche Versand- und Bearbeitungsgebühren anfallen.