DATUM » 13.06.2019

QUELLE » Dirk Becker Entertainment

ARTIST » Metallica

EVENT » WorldWired-Tour 2019

VENUE » RheinEnergieStadion / Köln

Metallicas WorldWired Tour kehrt zwischen dem 1. Mai und 25. August 2019 in Stadien, Parks und sogar auf ein Schloss nach Europa zurück.



Die neuen Termine sind Metallicas erste Europakonzerte seit ihrer Arenatour, die zwischen September 2017 und Mai 2018 Publikumsrekorde in 29 Spielstätten brach. Die 25 neu bestätigten Shows der WorldWired Tour, die am 1. Mai in Lissabon startet, führt durch 20 Länder und besucht gut ein Dutzend Städte, die 2017 und 2018 nicht berücksichtigt wurden, darunter Mailand, Zürich, Dublin, Brüssel (zum ersten Mal seit 1988), Berlin, Moskau, Warschau, Bukarest und Göteborg sowie Premieren in Trondheim, Norwegen, Hämeenlinna, Finnland und Tartu, Estland.

Als Special Guests werden Ghost und Bokassa auf allen Terminen mit von der Partie sein.

Bei einer solchen Anzahl an Shows ist es nur konsequent, dass das ‚Wherever I May Roam Black Ticket‘ zurückkehrt: Ein Ticket, das Zugang zum Innenraum jeder Metallica-Show der 2019er Europatour gewährt – von A(msterdam) bis Z(ürich) und alle dazwischen liegenden. Black-Ticket-Inhaber müssen für die Konzerte ihrer Wahl lediglich eine Online-Reservierung bis zu 48 Stunden vor der jeweiligen Show machen. Eine limitierte Anzahl von 750 Black Tickets* sind für 598,- Euro erhältlich. Weitere Infos hierzu unter: CID Entertainment.

Wie für fast jede WorldWired Show enthält jedes gekaufte Ticket die Auswahl an einer physischen oder digitalen Standardkopie von Metallicas aktuellem zehnten Album, Hardwired…To Self-Destruct.**

Und wieder einmal enthalten alle Tickets auch einen kostenlosen MP3-Download der besuchten Show, gemischt und gemastert vom Team hinter Hardwired…To Self-Destruct. Die kostenlosen Downloads des gesamten Konzerts erhält man durch Scannen oder Eingeben des Barcodes auf dem Ticketabriss zur jeweiligen Show unter LiveMetallica.com/scan .

In Zusammenarbeit mit CID Entertainment werden zudem drei Optionen für ein verbessertes Konzerterlebnis angeboten – von Premium Tickets, Zugang zum Venue vor allen anderen und Zugang zum „Memory Remains“-Museum bis hin zu Meet & Greets mit Mitgliedern der Band. Alle Informationen zu den Paketen erhält man unter: CID Entertainment

Informationen zum Fanclub-Presale, der am Dienstag, 25. September startet, erhält man hier und für alle anderen Presales hier . Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 28. September um 10:00 Uhr.

Live Nation Presents

METALLICA

WorldWired Tour 2019

SPECIAL GUESTS: GHOST & BOKASSA

Fr. 10.05.2019 Zürich – Stadion Letzigrund*

Do.13.06.2019 Köln – RheinEnergieStadion

Sa. 06.07.2019 Berlin – Olympiastadion

Fr. 16.08.2019 Wien – Ernst-Happel-Stadion**

Fr. 23.08.2019 München – Olympiastadion

So. 25.08.2019 Mannheim – Maimarktgelände

Fifth Member Pre-Sale: Di., 25.09.2018, 10:00 Uhr (72 Stunden)

Telekom Mega Deal: Mi., 26.09.2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

nur für Deutschland https://megadeal.telekom-dienste.de/#mega-deal

Raiffeisen PRE-SALE: Mi., 26.09.2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

*nur für die Schweiz

www.raiffeisen.ch/memberplus

inOne Moments Priority-Ticketing: Mi., 26.09.2018, 10:00 Uhr (48 Stunden)

*nur für die Schweiz

www.swisscom.ch/moments

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 28.09.2018, 10:00 Uhr

www.livenation.de

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

*www.ticketmaster.ch

*www.ticketcorner.ch

**www.ticketmaster.at

**www.oeticket.com

facebook.com/livenationGSA | twitter.com/livenationGSA

instagram.com/livenationGSA | youtube.com/livenationGSA

metallica.com

facebook.com/Metallica